Fotbalisti jsou nevyčerpatelná studna inspirace, míní Jakub Štáfek

Spoluvlastníte produkční společnost, natáčíte seriál Vyšehrad, ve kterém máte i hlavní roli. Není tedy už načase opustit postavu Matěje Jordána, kterou v Ulici hrajete jedenáct let?

Když on je Matěj tak dobrej a kladnej, že asi ne. Já ho mám vlastně rád. Je pravda, že je to s ním občas k nevydržení, nicméně toho času, kolik mi v tuhle chvíli Ulice zabere, je tak málo, že mi to vůbec nevadí. Kdybych teď měl zase těch deset patnáct natáčecích dní v měsíci, jako to bývalo dřív, asi by mi z toho hrabalo, ale dnes tam jedu tak jednou dvakrát za měsíc, což je naprosto ideální.

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Měl herec jako fotbalista hvězdné manýry? Z kterých skutečných fotbalistů je postava Laviho uhnětena? Více se dočtete v týdeníku Téma.

Po těch letech jste ale s rolí neodmyslitelně spjatý. To vám nevadí?

Ta škatulka tam nějakým způsobem je, ale teď točím pro Novu jednu kriminálku, takže se snad na chvíli z těch spárů Matěje Jordána trošku vymaním. A snad tomu pomůže i Vyšehrad.

Co to, že jste se rozhoupal natočit vlastní věc?

Poslední dobou jsem pořád psal jenom nějaké návrhy reklam a zkoušel s nimi vyhrávat výběrová řízení, jenže mi to moc nevycházelo a během posledního roku jsem natočil jenom tři. A už mě prostě přestalo bavit jenom sedět doma a čekat, jestli se někdo ozve. Což se většinou nestalo, protože jsem často šel fakt proti velkým jménům, který na tom byly vždycky o trochu líp. Prostě mi to nevycházelo a byl jsem tím reklamním prostředím i trochu zklamanej, protože se několikrát stalo, že jsem psal něco, u čeho už bylo dávno jasný, kdo to dostane. A ve chvíli, kdy jsem toho měl už dost, přišla nabídka z internetový televize.

Proč zrovna seriál z fotbalového prostředí?

Fotbal obecně táhne. A protože jsem ho sám hrával a vlastně jsem z toho prostředí dodnes neodešel (hraje za tým celebrit Real TOP Praha, pozn. red.), samo se to nabízelo. Navíc máme rádi recesi. Proto čerpáme inspiraci z reálných kauz a věcí, který se staly, takže se to vlastně píše samo - a tím nechci nijak shazovat scénáristy. Fotbalisti jsou prostě taková nevyčerpatelná studna inspirace (smích).