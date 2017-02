S věkem začínám mít větší strach, prozradil Jakub Kohák

„Já jsem strach nikdy neměl, ale čím jsem starší, tím ho mám větší a větší. Moje maminka byla letuška, takže jsem všechno dobře znal a nalétal se hodně. Kolikrát jsem jako dítě vzlétával a sedal v kabině. To není strach. To je obava. Je to v rukou lidí. A lidé jsou omylní,“ přiznal Jakub Kohák, který s Martinem Dejdarem nedávno vyrazil na výlet do Dublinu.

Režisér raději než letadlo pilotuje svůj vlastní život. „Netvrdím, že bych kvůli obavám přestal létat, ale cesty si vybírám. Který chlap by odolal cestě do Irska, aby na vlastní kůži zažil exkurzi v palírně irské whisky? Budete se divit, bylo to tak skvělé, že se mi podařilo vypálit si i hlasivky. Takže návštěva těchto míst dostála svému názvu a postarala se o mě,“ pochvaloval si.

Kohák je ale podle svých slov spíš milovník malinové šťávy a mléka a není příliš velký vyznavač alkoholu. „Nejsem pijan, to už musí být nějaká příležitost. Raději mám nealkoholické nápoje. To je cesta, milé děti,“ říká.

Herec a režisér momentálně účinkuje v seriálu Přístav, kde si vyměnil působení s kolegou Martinem Dejdarem. „Já si myslím, že tam dominuji, jak říkáme my, sportovci. Přebral jsem polovičku podílu hospody a chvilku jsme si k sobě s mým obchodním partnerem, Románkem, hledali cestu. Ale nakonec si to sedlo a všichni nakonec poznali, že jsem dobrý chlap se smyslem pro čest a spravedlnost,“ popsal svou roli v seriálu.

Jakub Kohák

Kohák je vyhlášený svou pečlivou přípravou na role a nebylo tudíž divu, když do svého posledního filmu Instalatér absolvoval i kurz potápění ve splaškách. „To musí absolvovat každý instalatér. Někdy se třeba opravuje něco, co je většího rozsahu než vodovod. Takže jsme dostali bomby a neopreny a povedlo se to. Každému bych tento kurz doporučil. I má žena je šťastná jako blecha. Doma dokážu spravit vše, co je třeba,“ podotkl.

Jelikož je herec i režisérským specialistou na krátké reklamy, možná se brzy dočkáme i dalších vtipných rolí. „Něco většího je možná v budoucnu ve výhledu, ale zatím bych tomu nepřikládal nějakou váhu, protože je to všechno v plenkách. Jak říkáme my, dětští doktoři. A jestli se v reklamě opět ujmu hlavní role? Uvidíme, co nám ten křivolaký život přinese,“ dodal.