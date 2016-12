Přála bych si další dítě, ale možná mi to není souzeno, říká Jirešová

„Po soutěži Tvoje tvář má známý hlas jsem žádnou nabídku zpívat nedostala, vlastně i ze začátku jsem dostávala takovou čočku od poroty, že jsem nad tím vůbec nepřemýšlela,“ přiznala herečka, která na druhou stranu sklízí ohlasy fanoušků třeba i na pumpě.

„Já nejsem na žádných sociálních sítích, takže moc nevím, co si lidé v tomto ohledu myslí, ale když jsem třeba dneska tankovala, přišel za mnou jeden pán a smutně mi sdělil, že jsem pěveckou soutěž měla vyhrát,“ s úsměvem podotkla Jirešová, která měla největší podporu ve své jedenáctileté dceři Sofii.

Na první zkoušce prý dcera nemohla odtrhnout oči od změny v Rihannu. „Byla skvělá. Pořád volala: Mami, mami, ty jsi úžasná! Takže vlastně ona mi celou dobu dávala úplně nejvíc síly,“ řekla.

Několikaměsíční dril se odrazil při návratu do běžného života. „Bylo to těžké, chtěla jsem si odpočinout a jen ležet a koukat z okna. Soukromé aktivity jsem musela upozadit. Zase na druhou stranu, zvládala jsem chodit na jógu, která mě neustále udržuje v kondici,“ říká. Účast v soutěži ji nejen dala mnoho zajímavých zkušeností, ale i vzala velkou energii a čas na dceru, která je pro ní největším životním štěstím.

„Střídavá péče pořád funguje už od jejích tří let, nevím, jestli mám mluvit o nějakém klidu vyvážení, ale alespoň je to už zajeté. Můžu k tomu říct jenom jednu jedinou věc. Můj názor je, že to pro dítě není vůbec vhodná péče,“ smutně podotkla.

Ivana Jirešová

A má Ivana ještě myšlenky na příchod dalšího potomka? „Můj táta mě vychoval tak, že plánovat je blbost, vždycky je potřeba jít svým cílům naproti. Já věřím tomu, že každý máme nějakou cestu, máme za sebou nějaké skutky, pro něco tu jsme a že některý věci nám daný nejsou a některý nám daný jsou. Přes to nejede vlak. Já děti miluji, hrozně bych si přála mít další dítě, ale respektuji, že pokud to není v mé cestě, která povede jiným směrem, budu šťastná i tam,“ dodala.