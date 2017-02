Svým způsobem jsem asi byla špatná matka, říká Iva Janžurová

„Svým způsobem jsem asi byla špatná matka, co se týče výchovy. K dcerám jsem byla, jak bych to řekla... Nekritická není správné slovo. Bála jsem se je zarazit nějakým odsudkem. Dodneška si dávám velký pozor, protože jedna už točí filmy, druhá hraje také divadlo, píše nějaké věci,“ prohlásila Iva Janžurová.

Své dcery ve všem podporuje a moc jim fandí. A stejně přistupuje i ke svým pěti vnoučatům.

„Teď jsem byla s vnukem na violoncellové soutěži. Celou jsem ji natočila, protože Theodora odjela pracovně do Nepálu, tak jsem tam zastupovala matku. Mně se tam strašně líbil a zdál se mi úplně nejlepší. A on byl až třetí! To jsem si říkala, že to snad není spravedlivý,“ řekla v žertu herečka.

„Takže přiznávám, že jako matka i babička jsem člověk, který těm dětem a vnukům strašně fandí a vidí je v tom lepším světle. Ale oni to potřebují. Mít někoho, kdo jim vždycky opravdu ze srdce upřímně fandí.“

Iva Janžurová nedávno předávala kolegům ceny kritiky a prozradila, že se jí tato role líbila více, než když sama cenu dostává.

„Vzpomněla jsem si na předloňské Karlovy Vary, kde jsem dostávala ocenění za celoživotní filmové herectví. Vzpomněla jsem si, jak jsem z toho byla celý den šíleně nervózní, že jsem se klepala. Takovou trému jsem nikdy před divadelní premiérou neměla. Dneska jsem jela celkem klidná. Říkala jsem si, že to je taková klidnější, hezčí role, kde se člověk nebojí, že sám nějak špatně zapůsobí. Nebo, že ho lidi nepřijmou jako vítěze nějaké ceny. Je lepší cenu předávat, než dostávat,“ míní.

Sama s kritiky problém nemá. Od jednoho z nich se po letech zpětně dozvěděla, že o ní nesměli psát.

„Velmi opožděně jsem se dozvěděla, že v době normalizace jsem byla na seznamu lidí, o kterých ta kritika nesměla psát v kladném smyslu slova. Takže často recenze na moje představení proběhla ve stylu, že paní Steinová přijde, ukloní se, mluví s tím a tím. Bez jakéhokoliv náznaku vysloveného názoru na herecký výkon. Ale to jsem se dozvěděla, až když už bylo zase všechno jakoby v pořádku,“ prozradila s tím, že nyní kritiky vůbec nečte. Rozhodla se tak sama a dobrovolně.

Iva Janžurová na zkoušce hry Božská Sarah Záběr ze zkoušek hry Audience u královny

„Pochopila jsem, a to se nepřetvařuji, že špatná kritika mě zarmoutí a mám dva tři dny zkažené. A dobrá kritika mně také neudělá dobře, protože pak mám pocit, že všichni lidi, co přede mnou sedí, to četli a že teď čekají tu obrovskou, podtrženou, pochválenou věc,“ říká.