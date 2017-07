Iva Janžurová: Festivalové noci trávím pod nebem plným hvězd

Nezapomenutelný festivalový zážitek

Pro mě je skutečně nezapomenutelný ten vůbec první, kdy jsem tu byla jako festivalová novicka s Kočárem do Vídně. Tehdy to byla taková uvolněná atmosféra, těsně před rokem 68, kdy přijeli naši „osvoboditelé“.

Nejlepší film

Moc se mi líbil nový film s Karlem Rodenem nazvaný Křižáček. I když to asi nebude typicky divácký film, je nádherně čistě udělaný, s úžasným Karlovým výkonem. Ten ostatně podle mě patří mezi špičku českého filmového nebe. Mezi mé další velké zážitky v sále patří i film od Aki Kaurismäkiho Druhá strana naděje, nebo snímky Cakemaker a neuvěřitelný Don Gio! Britský film Their Finest mě zase zaujal typickým anglickým duchem, což mám moc ráda. Mimochodem, momentálně sleduji anglický životopisný seriál o královně Alžbětě II. The Crown, jehož autorem je zároveň i autor hry Audience u královny, ve které na scéně Národního divadla královnu hraju teď já.

Nejdelší festivalová noc

Mám na hotelovém balkoně křeslo a dívám se na noční nebe na hvězdy. Pokoj sdílím s dcerou, a i když ta už dávno pochrupuje, já se té krásy nemůžu nabažit. Takové jsou moje festivalové noci. Ale možná, že ta opravdu nejdelší teprve přijde.

Nejoblíbenější karlovarská lahůdka

Vždycky se moc těším na tradiční party spojenou s vyhlášeným luxusním šampaňským. I když nejsem úplně vyhraněný konzument bublinek, ty festivalové jsou moc fajn.

Iva Janžurová (Karlovy Vary, 6. července 2017) Herečka s cenou z MFF KV (11. července 2015) Jiří Bartoška a Harvey Keitel ve Varech (9. července 2015)

Moje největší festivalová hvězda

Rozhodně Harvey Keitel. Bylo to ten rok, kdy jsem dostala cenu za přínos české kinematografii. Celý Velký sál hotelu Thermal tehdy aplaudoval vstoje, Bartoška mi dal krásnou pusu a když jsem odcházela z pódia, Harvey se znovu postavil a věnoval mi svůj vlastní osobní aplaus na cestu uličkou. A znovu ho následoval celý sál. Později jsme se náhodou potkali na recepci hotelu a on mě požádal o telefon. Ještě mi ale nezavolal!

Koho jsem zatím nepotkala a chtěla bych

Teď mě nikdo takový nenapadá, ale odpověď si připravím do příštího festivalu!