Maminko nezpívej, volají na mě synové, přiznala Ilona Csáková

Jak se vám daří skloubit rodinný život s vaší profesí?

Rodina je pro mne absolutní priorita, moje největší štěstí. I proto jsem trochu otálela s návratem na pódia. Jsem taková ta starší matka, chtěla jsem si kluky co nejvíc užít, než mi odrostou. Mám ale skvělé pomocníky, manžela i babičku s dědou. Ti mi trochu ulevují v mém pnutí, když se dostavují pocity, zda dělám správně, když odjíždím za prací. Díky nim ale vím, že je vše v pořádku.

Co říkají kluci na to, že je jejich maminka známá zpěvačka?

Už od malička na mě volají: „Maminko, nezpívej !“ Kdykoli totiž doma zaslechnou, že zpívám, připomene jim to, že zpěv jim mě tak trošku bere, a tak se k tomu také staví. Jsou to velmi temperamentní stvoření, lumpačí spolu, zápasí. No přesně kluci, jak mají být.

Takže pěvecké geny u kluků nehrozí?

Daniel samozřejmě ještě nemá v tomto směru jasno. Rozhodně se nepomamil, ale vyžívá se v roli vojáka a v různých bojových strategiích, tak uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. Dominik je na rozdíl od Daniela komediální. Cítí rytmus, je muzikální a intonuje. Taky je exhibicionista, ten se asi naopak pomamil. Nenutím ho k muzicírování. Říkám si, že jeden komediant v rodině stačí, ale pochopitelně pakliže bude mít zájem studovat hudbu, bránit mu v tom nebudeme.

Jak nejraději trávíte společný čas ?

K celoročnímu výletování jsme si zamilovali Jeseníky, takže tam odjíždíme, jak to jen jde. V zimě, v létě. Moře ke štěstí nepotřebuji, stačí mi zatopit si v horách v krbu. A navíc nesnáším létání! Z kluků se teď stávají vášniví lyžaři. Je jím ostatně i můj manžel, takže se jim v této oblasti maximálně věnuje. No a já topím v tom krbu.

Najdete si s manželem někdy chvíle, které jsou jen vaše?

Občas se nám podaří takzvaně zabít dvě mouchy jednou ranou. Radek mne někdy doprovází na společenské akce, kde vystupuji, zejména na plesy. No a když mám odzpíváno, stane se, že mě vyzve k tanci! Možná k tomu dojde i na Československém plese 18. února, kde budu jedním ze zpívajících hostů. Možná si pro tu příležitost doma nacvičíme nějaké pěkné sólo.

Co vás nejvíc baví?

Baví mě pocit a skutečnost, že vůbec nic nemusím. Že nemusím nikam spěchat, nikam jet, že si můžu volný čas užít sama podle toho, jak se mi chce. Tomu říkám boží relax.

Ilona Csáková

Překročila jste pětačtyřicátý rok života. Jak pečujete o svou vitalitu?

V tomto směru jsme to nikdy nepřeháněla a stejné je to i dnes. Jen po porodu jsem své tělo chtěla trochu zpevnit a moc mi v tom pomohlo cvičení pilates. Přivedla mě k tomu vlastně sestřenice, která se zabývá fyzioterapií. Poradila mi to před čtyřmi lety, kdy jsem se navíc potýkala s bolestmi zad. Moc mi to pomohlo a musím přiznat, že pro mě, trochu lenivého tvora, je to přesně ten pravý a dostačující pohyb. Cvičení občas doplním ještě speciální fyziomasáží. Tahle kombinace je pro mě dokonale blahodárná, stejně jako krémy ze šlehaného bambuckého másla s levandulí, které vyrábí moje kamarádka.

Když se podíváte do své minulosti, je něco, co byste z pohledu dneška chtěla změnit?

Nic bych neměnila, stejně je už pozdě.

Co vám dělá největší radosti a naopak starosti?

Radost mám například, když se mi vydaří koncert, když mám volno a máme na sebe s rodinou čas. Ráda vidím po dlouhé době své přátele. Těch radostí člověk prožívá naštěstí mnoho, bohužel i starostí. Snažím si do jisté míry nepřipouštět to, co se aktuálně děje ve světě, ale i u nás. Migrace, globální oteplování, hladomor. Nedávno jsem viděla dokument na téma globální oteplování o fatálních změnách z nedostatku vody v Africe. Důsledek toho budou až miliardové migrace. A tak se nad tím zamýšlím jako matka dvou synů, co všechno je čeká a jak je i sebe na to připravit.

S jakými pracovními plány jste vstoupila do nového roku?

Letos bych ráda dokončila desku, která by měla být takovým průřezem mojí kariéry už od mého vystupování s kapelou Laura a její tygři. Natáčím ji ovšem s orchestrem Golden Big Band Prague, což napovídá, že půjde o úplně nové aranže mých nejznámějších písniček v takovém swingovém nádechu, což se mi moc líbí. A možná v tom budu v budoucnu i pokračovat. Co se týká muzikálů, účinkuji v Sibyle královně ze Sáby v roli chůvy Latify a taky v Přízraku Londýna, který už ale hrajeme dost sporadicky. Momentálně si užívám hostování na plesech, jejichž sezóna je v plném proudu.