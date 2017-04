Csáková: Běžný chod rodiny zvládnu sama jako každá normální ženská

Vypadá to, že jste po svatbě úplně změnila styl života. Byl to veliký šok?

Šok? Kdepak! Jen jsem se usadila, našla, uklidnila a konečně zapustila „kořeny“. Moje rodina pro mě není přítěží, právě naopak. Nabíjí mě a inspiruje.

Má manželství a mateřství nějaký dopad na vaši práci?

Ano i ne. Moje profese mě pořád baví. Chci zpívat pro lidi, jsem nadšená z jejich nadšení. Jediné minus, které pociťuji, je, že se mi nechce moc cestovat. Obzvlášť když si představíte stav naší D1... Mohla bych jezdit vlakem, to ano, ale představa, že se táhnu s kostýmy, mám plné ruce a musím jet někam, kde jak se říká, dávají lišky dobrou noc, mě od takového dobrodružství odradí. I časově je to nesmysl. A tak sedám do auta a zase se vydávám na tu D1...

Jakým způsobem získáváte „kšefty“? Máte manažera?

Baví mě z recese říkat, že mě pase manžel. On je ten, kdo se mi stará o agendu. Zatím, musím to zaklepat, mám práce dost.

Někteří muži moc rádi nevidí, když jejich žena dělá „kariéru“...

Já už nedělám kariéru! Pracuju. A to je normální stav, nemyslíte?

Zpěvačka ale pracuje večer...

Že lítám po večerech, můj muž chápe a toleruje, protože je inteligentní. Rozhodně nepatří mezi odpůrce emancipace, právě naopak. Kým jsem a co moje profese obnáší, přece věděl ještě předtím, než mě požádal o ruku.

Hádám, že s vaší prací je asi třeba mít nějakou paní na výpomoc s domácností...

Tak to hádáte špatně. Pokud jde o běžný chod rodiny, tak tu mám na bedrech jen já sama. Jako normální česká ženská. Peru, vařím, uklízím... Domácí práce jsou výhradně mojí doménou, je to klasika jako ve většině domácností. Vařit a péct mě baví, starat se o zahradu taky. O úklidu se to bohužel říct nedá, ale u sporáku si všechno to otravné zase vynahradím.

Ilona Csáková Už od dětství se chtěla stát zpěvačkou. Začala vystupovat s dětským sborem Motýlci, učila se hrát na kytaru.



V roce 1985 se zúčastnila své první pěvecké soutěže a v okresním kole soutěže Mladá píseň v Litvínově vybojovala s vlastní písní první místo.



Kariéru zahájila ve druhé polovině 80. let ve skupině Laura a její tygři, poté se vydala na sólovou dráhu. Na cenách Grammy získala cenu Objev roku 1993 a v anketě Český slavík se třikrát stala stříbrnou a jednou bronzovou slavicí.



Účinkovala i v mnoha muzikálech jako třeba Kleopatra, Golem nebo Sibyla.



Je provdaná za Radka Voneše (45), se kterým má dva syny Daniela (8) a Dominika (5). Rodina bydlí v Brně.