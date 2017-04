Gandalf měl hrát Brumbála. Nemohl jsem tu roli převzít, říká McKellen

Richard Harris kdysi McKellena, Kennetha Branagha a s Dereka Jacobi označil za technicky výtečné, ale bohužel bezvýrazné herce. A právě to se Iana natolik dotklo, že se rozhodl roli nepřijmout. „Nemohl jsem převzít roli po herci, o kterém jsem věděl, že mě neuznává,“ svěřil se McKellen v rozhovoru pro BBC.

Když odmítl roli Brumbála, naštval tím tehdy svou vnučku Ellu. „Tenkrát mi řekla, že jestli Brumbála nebudu hrát, už se mnou nikdy nepromluví,“ řekl s úsměvem.

McKellen byl nakonec rád, že místo něj nabídku hrát Brumbála přijal herec Michael Gambon. Podle něj byl skvělý a na roli se hodil víc. „Když někde vidím plakát, na kterém je Michael v roli Brumbála, zarazím se a říkám si, jestli to nejsem já. Jsme si docela podobní,“ vtipkoval později pro magazín Hello!.

A také si myslí, že díky odmítnutí této role dokázal zahrát ještě lepšího Gandalfa z Pána prstenů. „Posunulo mě to a jsem na sebe za to vlastně pyšný,“ sdělil. Roli Gandalfa si navíc připomene velmi brzy a to díky představení pro charitu v londýnském divadle Park Theatre.

