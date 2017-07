Hynek Čermák se oženil. Vzal si o dvacet let mladší partnerku

O svatbě se Hynek rozpovídal už letos na jaře. Nepřímo tak naznačil, že ho pravděpodobně čeká veselka. Nebyl ale nijak konkrétní.

„Nikdy jsem nebyl ženatý. S Danielou máme dvě děti, což je velký závazek, ale svatba nikdy neproběhla,“ sdělil herec v rozhovoru pro magazín Zoot.

Dříve by ho ani nenapadlo se ženit, měl pocit, že ještě není na takový závazek připravený.

S Veronikou je ale prý vše jinak. „Svatba je o tom, že někomu slíbíte, že s ním budete v dobrém i zlém. To je sakra velký slib. A teď už se na něj cítím. Jsem sám zvědavý, jak odolám,“ doplnil.

Svatba Hynka a Veroniky proběhla v sobotu v pražské botanické zahradě přiléhající k pražské zoologické zahradě. Nevěsta na sobě měla něžné šaty a na hlavě věneček ze stejných květů, ze kterých byla vyrobena kytice. Hynek na sebe oblékl béžový oblek a nechyběla mu ani pokrývka hlavy.

V minulosti se také herec rozpovídal o tom, že nemá strach z většího věkového rozdílu, který mezi ním a Veronikou je. Když ji potkal, neřešil, jak jsou staří. Zamiloval se a přes to nejel vlak.

„Není to o tom, že bych hledal mladší partnerku, ale když se zamilujete, co máte říct? Miluju tě ale nejde to, protože jsi o dvacet let mladší? Myslím, že nejsem první ani poslední, komu se to stalo. Nutno říct, že Veronika není typická mladá holka. Je to taková stará duše,“ dodal.