Smutek i radost zajídám, přiznala herečka Chrissy Metzová

„Věděla jsem, že máma si odepřela večeři, aby se ujistila, že se my děti můžeme najíst. Když je vám devět nebo deset let, nemůžete pomoci. Bylo to zničující,“ řekla pro magazín Glamour Metzová, která má další čtyři sourozence.

Jídlo se pro herečku stalo způsobem, jakým si v rodině projevovali lásku i pocity. „Moje babička mi udělala sýrový sendvič pokaždé, když mě vyzvedla ze školy. Ta pozornost se mi opravdu líbila. Když jsem dospěla, změnilo se to na: Jsem šťastná, pojďme to oslavit a najíst se. Jsem smutná, zaženu jídlem,“ přiznala.

Něž se stala hvězdou i kritiky uznávaného a oceňovaného seriálu This Is Us, byla na tom hodně špatně. Před podpisem smlouvy měla na kontě jen 81 centů, tedy v přepočtu kolem 20 korun. „Když na to teď myslím, je mi do breku,“ prohlásila.

Po účinkování v pěti dílech American Horror Story si totiž myslela, že konečně odstartuje závratnou kariéru, dlouho se však nedělo vůbec nic. Když neměla peníze na nájem nebo na hodiny herectví, podrželi ji kamarádi a nabádali ji, aby se nevzdávala.

„Mohli byste si teď o mě říkat, že hraji v televizi a jsem milionářka. Ne. Určitě mám více peněz než předtím, ale pořád žiji se svou spolubydlící. I když už můžu zaplatit příslušnou část nájmu,“ dodala herečka, která za seriál This Is Us letos získala Zlatý glóbus pro nejlepší herečku ve vedlejší roli.

Christine Metzová se proslavila jako hvězda seriálu This Is Us:

