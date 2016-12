Manžel je jeden z milionu. Jsem ráda, že ho mám, říká Vondráčková

Blíží se vánoční svátky, co vás všechno čeká?

Od září do konce roku se to na mě každý rok hrne jako lavina. Teď je to ještě zpestřené tím, že připravuji novinkové album, které bude trochu jinak laděné než ta alba předešlá. My tomu říkáme moderní šanson. Jsem strašně napnutá, jak se to vydaří a hlavně jaká bude odezva publika. Navíc 18. prosince jsem už pojedenácté měla vánoční koncert v pražské Lucerně. Každý rok jsem tam někoho měla a tentokrát byl mým milým hostem Ewa Farna. Potěšila mě, protože když byla oslovena, jestli by se mnou chtěla zpívat, tak řekla, že to pro ni bude obrovská čest. To mě tak zahřálo na srdíčku.

Zbude vám vůbec čas na vánoční přípravy? Pečení, uklízení, dárky...

Na rozdíl od mého muže, který už má v létě všechny dárky koupené, já to chytám za ocas velmi pozdě. Většinou to vychází tak, že kde se zrovna nacházím, tam nakupuji. Vzpomínám si, že jsme jednou byli někde v Německu v televizi, kupovali tam vánoční dárky a skoro jsme prošvihli generální zkoušku. Takže někdy to bývá docela i zábavné. Ráda peču, vařím, ale v tento čas jsem zjistila, že to už je nad mé síly. Jediné, co stíhám a co občas upeču, jsou německé vánoční štoly. Mnoho mých přátel, i Karel Gott, ji milují a tvrdí, že je lepší, než když si to koupí někde v Německu. Ale běžné cukroví jako jsem kdysi pekla s maminkou, tak to už je dávno za mnou. Naštěstí mám úžasnou kamarádku, která takové úžasné cukroví dělá. Kam se na ni hrabu, stihne 24 druhů!

Je těžké pro Helenu Vondráčkovou kupovat dárky?

Já bych řekla, že je to těžké, ale kupodivu mě můj manžel Martin vždycky překvapí. Najde nějakou cestičku, kde se úžasně strefí. Vždycky je to zábavné a hodně překvapivé. On je prostě jeden z milionu. Jsem ráda, že ho mám.

Hodně s manželem cestujete. Je nějaké místo, kde jste ještě nebyli a chtěli byste se tam podívat? Nechystáte třeba nějakou narozeninovou dovolenou?

Stoprocentně se najdou místa, kde jsme ještě nebyli. Možná, a to má i svůj důvod, se zanedlouho podíváme na ostrov Maui. K narozeninám to ale nebude. Bude to taková rodinná svatbička.

Jak se připravujete na příští rok? Čekají vás kulatiny.

To je momentálně úkol, který zatěžuje mého manžela. Chce, aby se příští rok opravdu odehrával ve znamení mých kulatin. Číslo nevyslovím, ale on si to stejně každý spočítá. V každém případě chystáme několik megakoncertů - v pražské O2 Aréně, v brněnském Bobycentru, který bude snímán i pro Českou televizi. Potom se chystáme na Slovensko. Jeden z koncertů bude na zimním stadionu Ondreja Nepely v Bratislavě, další v Košicích. Krom toho je už podepsaná smlouva na velké turné 10 koncertů s ansámblem takového typu jako Alexandrovci. Já už s nimi vystupovala mnohokrát, tak se na to velmi těším. Ještě mi Supraphon chystá takový krásný dárek ve formě 5 CD, na kterém bude to nej nej nej od A až do Z. Kromě těchto velkých megakoncertů mě čekají samozřejmě běžné koncerty s kapelou. Bude toho hodně a já už jen říkám, děj se vůle boží.

A co bude v den vašich narozenin?

Mé datum narození je 24. června a to budu mít na Karlštejně narozeninový koncert. Je to pro mě osudové místo. Nejen že jsem zde propůjčila svůj hlas Janě Brejchové ve filmu Noc na Karlštejně, ale já se tam i vdávala.

Prozraďte recept na to, jak vypadat tak dobře. Je to genetika, nebo navštěvujete všechny možné salony?

Je to hodně o genetice, protože má maminka vypadala velmi, opravdu velmi dlouho mladě. Jinak samozřejmě, když se vystavuji na veřejnosti, tak se o sebe musím stále starat. Ale určitě to není tak, že bych byla každý den ve fitku či v salonu. To opravdu nestíhám. I když můj milý trenér se zlobí a posílá mi esemesky, kdy už ráčím nastoupit. Každý den se však starám o svůj jídelníček a abych měla pružnou páteř, což je základ dobrého zdraví. Každé ráno cvičím speciální jogínské cviky. Jinak používám co nejlepší kosmetiku, o svou pleť se opravdu starám a vždycky jsem to dělala, už od divadla Rokoko.

Máte nějakou vychytávku, když máte pár dní před koncertem a rychle potřebujete zhubnout pár kilo?

Žádné drastické diety skutečně nedělám. Mám ale takový recept, který mi funguje výborně. Od pěti hodin večer už prostě nejím, maximálně nějaké ovoce, ale jinak si dám klídek a tělo mi to v dobrém vrátí.