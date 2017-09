Helena Houdová se léčila tmou, na týden se nechala zavřít do maringotky

„Ahoj světe. Jsi nějak světlejší... a hlasitější... a určitě víc voníš. Nevím, jestli už do slov dát, co pro mě tahle iniciace tmou znamená. Každopádně odjíždím ze svého ‚doma‘ posledních šesti dnů citlivější na... no - všechno,“ popisuje na Instagramu modelka svůj nevšední zážitek.

„Můj cíl byl si odpočinout, což se povedlo, prosnila jsem v podstatě první 3 dny, ať už spící, či bdící. A pak už mi jenom začaly chodit dary a učení ve formě návštěv z (a do) různých dimenzí, vize a spousta lásky, pochopení i odpuštění.“

Terapii tmou Helena Houdová absolvovala v maringotce v Hodoníně u Kunštátu. „Pokud jste duchovně založení, můžete zažít zážitky v rozšířeném vědomí a aktivování 3. oka. Může se vám podařit napojit na různé ‚kanály‘ z jemněhmotných světů,“ píše se na stránkách Tmaleci.cz. Jeden den ve svatyni, jak organizátoři maringotku nazývají, vyjde na tisíc korun a k dispozici je raw, vegan či vegetariánská strava.