Janků: Odmítla jsem fotit porno za miliony. Místo mě to vzala Kobzanová

Zpěvačka v pořadu Limuzína přiznala, že vylepšila rodinný rozpočet právě díky snímkům v magazínu Lucky Boy. Nebyla to však nijak závratná suma. „Dnes bych to samozřejmě za takové peníze nedělala. Bylo to v řádu desítek tisíc korun,“ řekla zpěvačka s tím, že i díky fotkám opět nastartovala kariéru. „Nejsem velká stydlivka a nikdy jsem nebyla. Nepřipadám si však jako fotomodelka, že bych se mohla neustále svlékat a teď už vůbec ne.“

Heidi Janků přiznala, že nabídky na podobné i odvážnější focení pak dostala ještě několikrát. Pokaždé odmítla. „Dokonce jsem dostala nabídku od toho časopisu, který fotil takové ty úplné roznožky. To jsem tedy odmítla. Gynekologické manuály nemusím. A tam už byl honorář velký. Začalo to na nějakých dvou milionech a došlo to až ke čtyřem. Ale nešla jsem do toho,“ řekla. „V té době jsem už zase zpívala a nepotřebovala se takhle zviditelňovat. Místo mě byla Diana Kobzanová.“

Na erotické fotky z minulosti prý není extra pyšná, ale v té době jí to pomohlo a nestydí se za ně. „Že bych si říkala, že musím chodit kanálama, když si někdo na to vzpomene, to ne. Stalo se. Nemám ráda takové to slovo „kdyby“. Kdybych to neudělala, co by se stalo? Nevím. Udělala jsem to a ta minulost se mnou kráčí. Tak jdu s ní. Hrdě,“ dodala.

