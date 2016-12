Chci si zahrát ženu, co má názor a koule, říká Hana Vagnerová

Jste velmi štíhlá, před Vánoci se to docela hodí.

Mám radost, že si toho lidi všímají. Zhubla jsem díky trampolíně, protože já nic jiného nedělám, než že chodím skákat na trampolíny v Praze. Samotné mi ani nepřijde, že jsem zhubla, ale říká mi to hodně lidí, protože jsem dlouho nikde nebyla. Hodně jsem pracovala a neměla čas si vyrazit do společnosti.

Vy jste se dřív než herectví, věnovala modelingu.

Přesně tak, od patnácti do osmnácti let jsem se intenzivně věnovala modelingu a pak jsem teprve začala hrát. Dokonce mi hodně dlouho trvalo, než jsem byla schopná si uvědomit, že jsem žena, že mě baví podpatky a chci se hezky oblékat. Přišlo to až s mým přítelem, který mě začal chválit a zvedl mi sebevědomí. Já totiž jinak všude běhala v mikinách, pořád jsem se schovávala. Modeling mě srážel na kolena. Byla jsem obklopena samými krásnými ženami, takže člověk má pořád tendenci se srovnávat. Zvlášť v tom věku. Je to možné, že to bylo ono. Díky bohu už je to pryč.

Herečka však musí mít ostré lokty a velké sebevědomí.

Nebrala jsem to úplně vážně, protože jsem na modelku malá, měřím 170 cm. Na předvádění na molu to je málo, na focení do katalogů to stačilo. Já jinak byla velmi extrovertní dítě, ale v pubertě se to změnilo, takže lidé kolem se divili, že jsem si vybrala zrovna tuhle profesi. Věděla jsem, že mě to bude bavit, i když mi bylo jasné, že to je hodně nejistá existence. Dlouho jsem zvažovala, že budu po vzoru rodičů studovat matematiku. Líbilo se mi, jak je logická. Po maturitě jsem byla přijata na Matematicko-fyzikální fakultu i na VŠE, když mě ale hned napoprvé vzali na DAMU, bylo rozhodnuto.

Hana Vagnerová

Jste ráda, že jste z modelingu odešla a hraní je teď to, co vás baví?

Jednoznačně. Ale kdyby mi někdo řekl, jestli si nechci zahrát nějakou Femme fatale, tak to by bylo skvělé. Já bych asi toužila po roli, kde je ta ženská hodně silná – ne fyzicky, ale tak, že třeba dokáže ukázat, že to zvládne sama, dokáže jít příkladem. Což samozřejmě v Expozituře Helena Káhnová byla. Ale spíš myslím něco, s čím se mohou lidé ztotožnit i v normálním životě a řeknou si, že ta žena má názor a koule.

Nelitujete toho, že jste od modelingu odešla?

Naštěstí mi svět modelingu k srdci nepřirostl. Nebyla jsem mezi žádnou špičkou, byl to pro mě jen příjemný způsob výdělku. Konkurence však může být docela krutá.



Jaká role myslíte, že vás dostala do povědomí lidí? Byla to Expozitura?

Byla to určitě Expozitura. I vzhledem k tomu, že ten projekt byl velmi výrazný, byl drahý, ale hlavně se jednalo o seriál podle skutečných událostí. Hrála jsem Helenu Káhnovou, která je dodnes mou osobní hrdinkou. Teď o ní má kamarádka Petra Nesvačilová natočila dokument, z čehož jsem strašně šťastná, protože se o ní znovu mluví. Myslím, že je to hrozně důležité zmiňovat pořád dokola, že se rozhodla se nevzdat a navzdory tomu, že měla malé dítě, si řekla, že to je něco, proti čemu musí bojovat. A to je pro mě naprosto neuvěřitelné.

Hana Vagnerová

Semlelo vás hraní ve smyslu popularity?

Nevybavuji si. Jestli jsem někdy měla takový moment, tak to bylo opravdu v těch patnácti, kdy jsem začínala s modelingem a měla jsem v časopise Dívka jednu fotku. To jsem měla pocit, že mi patří svět. Myslím, že mě naši velmi rychle posadili zpátky na zem. Vzhledem k tomu, že jsem pak už byla vždycky obklopená super a chytrými lidmi a kamarády, kteří chtějí uměním něco říct, a že také dělám divadlo v Rubínu zadarmo v teplácích, tak si myslím, že mě to už nikdy nepotká.

Máte za sebou celkem pěknou plejádu seriálů. Vybavujete si, jaké bylo vaše nejdelší natáčení?

Bylo to v seriálu Vyprávěj, kde jsem hrála roli Zuzky. Natáčelo se pět let, a já reálně s ní stárla. Každopádně za role v seriálu se nestydím, vybírám si ty, které mi přijdou, že mají hlavu i patu.

Za pár dní jsou Vánoce. Měla jste pracovně velmi náročný rok. Budete odpočívat?

Naordinovala jsem si volno. Představy jsou bujné, ale exotika to skutečně nebude. Vánoce si hodlám užít v paneláku na Chodově. Pro mě je důležité, že budu s maminkou, tatínkem a sestrou. Konečně se potkáme, občas přijedou i další příbuzní a pak je to opravdu velké. Má to i své výhody, jelikož hospodyně jsem fakt strašná. Neumím ani péct ani vařit. Takže to zřejmě nějak pořeším s maminkou.