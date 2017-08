Nejdřív mě odsoudili, teď chtějí radu, říká o cvičení těhotná Mašlíková

Porod už máte doslova za pár. Máte za sebou nějaké předporodní kurzy?

Hana: Nene, já se těmto věcem vyhýbala. Samozřejmě jsem nějakou literaturu četla, abych trochu věděla, do čeho jdu. Nemám ale žádné kurzy, nemám žádný porodní plán, nemám vybraného porodníka, nic takového. Všechno to vezmu přirozenou cestou a myslím, že to dopadne nejlíp, jak může.

André: I výběr vybavení a toho všeho potřebného je hrozně důležitý, protože svůj osobní úkol beru tak, abych se postaral o rodinu a dítě. Aby bylo všechno zajištěné, aby měla Hanka klid a mohla být skvělou matkou. Ale kurzy a hledání informací po internetu, to jsme opravdu ani jeden nechtěli.

Jak si poslední dny před porodem užíváte?

Hana: Byla jsem na manikúře a pedikúře, zítra jdu ještě na vlasy, protože mi každý vyhrožuje, jak pak dva měsíce nikam nepůjdu. Je možné, že to tak opravdu bude, ale třeba taky ne. Třeba bude miminko hrozně hodné a bude se to zvládat. Tyhle přípravy tam jsou, protože mám méně práce - chodím do televize Nova do Snídaně a pak mám ještě rádio. V divadle mám pauzu a muzikál Rocky, ve kterém hraji, začíná znovu až na podzim, takže mi všechno hrozně hezky vyšlo. Všechno se mi to takhle pěkně uvolnilo, takže si užívám volno-práci, volno-práci, což mi vyhovuje.

Vím, že je hrozně těžké nad tím přemýšlet, ale vnímáte návrat? Chtěla byste zpátky co nejdříve?

Hana: Chtěla bych co nejdřív, hned jak to půjde. Na druhou stranu musím přihlížet na to, jestli mi to miminko dovolí, jestli budeme oba dva v naprostém pořádku, protože to pro mě bude hrozně důležité. Pokud to půjde, tak jo, protože miminko má i tatínka a ten chce být skvělým otcem, což věřím, že bude. Máme také dvě skvělé babičky a dva dědečky, takže myslím, že se to zvládnout dá. Určitě ale chci být primárně maminkou.

André: Samozřejmě se těším, až naše dítě bude parťák a člověk s ním bude moct dělat i nějaké sporty a hrát si s ním. V tom začátku je to bohužel spíš o matce, takže já Hance budu spíš pomáhat, aby mohla vykonávat i svou práci.

V jaké je to fázi s vašimi sportovními příznivkyněmi, těhotnými i netěhotnými, které se do vás navážely na sociálních sítích, že cvičíte do poslední chvíle?

Hana: Na začátku mě všichni odsuzovali, že cvičím, že zabíjím své dítě a hrozně mu škodím. Teď když vidí, jak si těhotenství hrozně užívám a nemám žádné komplikace - nebolely mě záda, nic - tak mi hodně žen píše na Instagram i na Facebook a chce poradit.

To není zase špatná vize do budoucna, radit ženám v těhotenství.

Hana: Stala jsem se pro ně inspirací, což mě strašně hřeje a je to pro mě obrovská čest. Na druhou stranu nemohu nikomu radit, každá žena se nejprve musí poradit se svým gynekologem a následně si najít odborného trenéra. I já tohle udělala a to jsem předtím cvičila. Zase není dobré, když ženy celý život nic nedělají a najednou to v těhotenství chtějí strhnout, to je nesmysl. Já cvičila a pak jsem v těhotenství prostě pokračovala. Takže je to tak, že mě nejdřív odsuzovali a teď mě obdivují. Ale je to na každém, ať si těhotenství užije po svém. Jestli to má někdo tak, že nic nedělá a jen baští, tak je to jeho věc. Já jsem hyperaktivní a měla jsem to hozené jinak. Možná se mi ale narodí hyperaktivní dítě.

Jak to vidíte jako odborník na sport vy?

André: Já samozřejmě myslím, že má žena respektuje můj názor, aby nedělala nic, proti čemu bych se postavil. Tohle je ale přesně věc, ve které ji musím podpořit, protože Hanka cvičí celý život. Každý odborník a gynekolog vám potvrdí, že pokud žena před těhotenstvím cvičila, tak by měla pokračovat i v těhotenství. Naopak jí to prospěje, zjednoduší průběh těhotenství, zjednoduší to porod i návrat zpátky. Jak vidíte na Hance, tak je ve skvělé formě - vyjde schody a nezadýchá se u toho, pracuje, funguje bez problémů. V posledním měsíci i sama už cvičení utlumila, ale ještě donedávna cvičila pravidelně. Konzultovali jsme to s gynekologem, vzali si trenéra, který se specializuje na cvičení s těhotnými. To bych doporučoval i ostatním těhotným. Uvidíte, jak vám to jen prospěje.

Hana Mašlíková a André Reinders

Nezměnilo vás to v tom, že si teď říkáte, že by nebylo špatné cvičení pro těhotné rozjet?

Hana: Já se úplně nechci stavět do role rádce a poradkyně, ale s manželem máme do budoucna velký sen mít vlastní tělocvičnu a jestli mě to povede k dětičkám a maminkám, tak to možné je. Na klasické trénování mám skvělého trenéra - manžela a tomu do toho fušovat nebudu. A ani nemůžu, protože má tak letité zkušenosti a tolik vzdělání, že to není možné. Je možné, že se na tohle v budoucnu začnu specializovat, protože jak vidím, tak těch mýtů je strašně moc a já bych chtěla, aby se to rozbořilo.

André: Já bych nerad takhle konkretizoval, protože každá žena je jiná a opravdu to chce konzultovat s odborníkem a se svým doktorem. Nelze dávat obecné rady. Podle mě je důležité, aby se žena hýbala.

Měla Hanka požadavky toho typu, že o půlnoci vstane a chce zmrzlinu?

André: Hanka je velmi zodpovědná nastávající matka a jídlo si opravdu velmi hlídá, protože chce dítěti dodat to nejlepší. Ví, že na stravě hodně záleží, takže se opravdu snažíme, aby se stravovala co nejlépe, aby se nenarozené dítě co nejlépe vyvíjelo. Musím zaklepat, že se zatím vyvíjí skvěle, všechno je v pořádku. Nějaké chutě ji samozřejmě přepadnou, občas si něco dá, ale jsou to výjimečné věci, není to pravidlem.

U jakého počtu dětí chcete jako tatínek skončit?

André: Já byl pro dvě a Hanka se postavila rázně proti. Zatím nemáme ještě ani jedno, tak nebudeme plánovat dál.

Hana: My jsme neřekli „Jedno a dost“. V tuhle chvíli zatím nemáme na světě ani jedno. Každý se nás už samozřejmě ptá na to druhé, vždyť to sama znáte. Já nechci plánovat další dítě, když zatím to první není na světě. Chci se nejdřív stát skvělou mámou a jestli někdy v budoucnu, i když si myslím, že už na to budu asi stará, bude další, tak to uvidíme, necháme to otevřené.