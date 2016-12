Maciuchová: Vánoce v zahraničí nejsou pro mě, chci být s rodinou

„Jako vždy odjedu na Moravu ke své rodině. Tam se sejdeme všichni a dá se říct, že v několika večerech přivítáme Ježíška, poděkujeme mu za dary, budeme zpívat a těšit se rodinnou sounáležitostí,“ prozradila herečka, která ještě týden před Štědrým večerem nemá stále všechno připravené.

„Přichystaná jsem jenom částečně, protože jsem nyní zrovna ve velkém časovém presu, který opadne ke konci týdne. Již jsem si naordinovala dny, kdy se budu věnovat jenom dárkům,“ přiznala Maciuchová, která má plný diář i na začátku příštího týdne.

Od 19. do 21. prosince bude vystupovat v pražské Lucerně na koncertě Dagmar Peckové a Štěpána Raka Společně a vánočně. Maciuchová ale nebude zpívat, nýbrž recitovat.

„Velmi se těším na svátečně naladěné společenství. Já budu recitovat poezii básníka a grafika Bohuslava Reynka. Jsou to velmi přenádherné básně, které jsou plné naděje a řekla bych, že povznáší duši. Myslím si, že je to objekt pro tu slavnostní náladu,“ prozradila herečka. Zpívání se však nevyhne.

„My s rodinou prozpíváme celý zpěvník. Velmi vřele děkujeme Ježíškovi a jsme rádi, že se narodil, je velkorysý a nezapomíná na nás. Vánoce jsou přenádherné svátky nejen v tom, že se lidi obdarovávají, ale ještě mnoha dalšími věcmi,“ říká Hana Maciuchová s tím, že si nedokáže představit, že by vánoční svátky trávila v zahraničí.

„Nikdy jsem Vánoce v zahraničí netrávila a zatím si to nedokážu představit. Mám 96letého tatínka a rodinu, se kterou se ráda setkávám. Trávit s nimi Vánoce je pro mě velká radost, takže bych se o to nechtěla ochudit. Ale nezříkám se ničeho a chápu lidi, kteří tak činí. Je to jejich volba a mohou vyjíždět z mnoha důvodů,“ dodala herečka.

Kromě Hany Maciuchové budou hosty Dagmar Peckové a Štěpána Raka herečky Bára Hrzánová, Taťjana Medvecká či kytarista a skladatel Jan-Matěj Rak.