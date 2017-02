George Clooney poprvé promluvil o dvojčatech: Bude to dobrodružství

„Opravdu jsme velmi šťastni a nadšeni. Bude to dobrodružství. Přijímáme to s otevřenou náručí,“ prohlásil Clooney pro francouzský pořad Rencontres de Cinema.

Herec prozradil, že ho podporují i kolegové, kteří si však z něj nejdřív dělali legraci. „U stolu byl klid a pak najednou všichni začal vydávat zvuky, jako když pláče mimino. Celý stůl se tomu smál,“ prohlásil.

Matt Damon svého kamaráda straší, že zvládnout dva kojence najednou je nemožné. „George mi řekl: No, vy máte přece čtyři. Odpověděl jsem: Jo, ale ne všechny najednou! Měli jsme jedno po druhém. Nevím vůbec, jak někdo může zvládnout dvojčata. Ty bezesné noci... To nejde. No uvidíme,“ prohlásil Damon.

George Clooney, který ještě v květnu 2015 o rodičovství říkal, že není na jeho seznamu priorit, nemá obavy z toho, že bude tatínkem ve vyšším věku. Bere si prý příklad od některých svých kolegů. Jean-Paul Belmondo (89) měl například se svou druhou manželkou dítě v sedmdesáti letech. „Takže se cítím trochu lépe, když mě bude 56 let, až se děti narodí,“ řekl.

Hercova maminka nedávno prozradila, že se dočká vnuka a vnučky. „Bude to po jednom z obou pohlaví! Ano, kluk a holka. To mi bylo řečeno. Jak ohromné! Můj manžel i já jsme nesmírně nadšení,“ řekla Nina Clooneyová.