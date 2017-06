Geri Hornerová se po 19 letech omluvila, že opustila Spice Girls

K poslednímu květnovému dni přidala jedna z fanynek populární dívčí kapely na sociální síť příspěvek s videem, kde byly sestříhané ty nejzajímavější zážitky Spice Girls. A označila v něm i Geri Hornerovou (dříve Halliwellovou).

Ta se rozhodla, že na příspěvek zareaguje a světu tak konečně dokázala, že jí její sběhnutí k sólové kariéře mrzí.

„Je mi to líto, moc se za to omlouvám. Všechno ale vždycky nakonec dobře dopadne, alespoň tak to říká moje maminka,“ napsala Geri pod video.

Fanoušci na její omluvu začali okamžitě reagovat. Většina z nich psala, že už jí dávno odpustili, byť je rozpad kapely velmi mrzel a bez Geri už to nebylo ono.

Kapela se dala dohromady v roce 1994 ve složení - Victoria Beckham, Emma Buntonová, Mel C, Mel B a Geri. Jejich první velký hit Wannabe spatřil světlo světa v roce 1996. Jen o dva roky později oznámila Geri, že kapelu opouští a dala se na sólovou kariéru.

V roce 2007 se pak kapela dala na čas opět dohromady a „holky“ vyjely na koncertní tour. V roce 2012 pak ještě společně vystoupily na olympijských hrách v Londýně.

Geri se teď zaměřuje hlavně na rodinu. Před pár měsíci porodila své druhé dítě, takže se věnuje hlavně dceři a malému synovi. Kromě toho se také dala na pečení, které je jejím velkým koníčkem a má v plánu v budoucnu své domácí výrobky i prodávat.

Loni tři členky Spice Girls ohlásily comeback: