Geri Hornerová: Je mi pětačtyřicet a jsem připravená na další dítě

Dvojnásobnou maminkou se stala před sedmi měsíci, ale už nyní se Geri cítí skvěle a nad dalším těhotenstvím s manželem vážně uvažuje. Ráda by svým dvěma dětem pořídila sourozence. Z předchozího vztahu má totiž ještě dceru Bluebell (11).

„Syn je náš velký dar. Je tak sladký, tak milý, opravdu je to úžasné miminko. Každý den nám rozdává úsměvy a radost. Je klidný a moc hodný. Díky němu jsem také konečně poznala ten ochranitelský mateřský pud vůči chlapcům. Všem říkám, že je to můj chlapeček,“ sdělila Geri v rozhovoru pro magazín Hello.



Syna Montyho si zpěvačka pořídila s Christianem Hornerem, který je závodníkem Formule 1. Nemůže si tedy v žádném případě stěžovat, že by nebyla dokonale finančně zajištěna. Proto nemá obavy, že by nezvládli další dítě. V jejich případě totiž není problém ani kvalitní chůva, která samozřejmě i nyní v rodině vypomáhá.

„Vždycky jsem chtěla hodně dětí. Jen jsem měla strach, aby se mi poštěstilo mít alespoň dvě. To se mi splnilo překvapivě rychle a teď je čas na další. Je mi pětačtyřicet a myslím, že na další dítě jsem připravená. V domě máme nevyužitou místnost, která by byla dokonalým dětským pokojíčkem. Dlouhé roky jsem byla zvyklá na to, že jsem byla jen já a dcera Bluebell, teď si užívám, že jsme velká rodina,“ říká.

Geri a Christian se brali v roce 2015. V té době ještě Geri plánovala návrat ke Spice Girls. Společně s ostatními členkami bývalé dívčí skupiny chtěly vyrazit na menší turné. Ale pak otěhotněla a plány změnila. Nyní už o návratu neuvažuje. Chce se věnovat jen na rodině.