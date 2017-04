Nevěděla jsem, co říkat, vzpomíná Sidibe na práci na erotické lince

„Bylo mi 21 let, nemohla jsem si dovolit chodit do školy a nemohla jsem najít práci,“ vzpomíná herečka v nové knize This Is Just My Face.

Měla přezdívku Becky a ačkoliv to podle ní byla ponižující práce, v podstatě to vypadalo normálně. „Naučili jsme se, že sex po telefonu není o tom, abyste volajícího rychle udělala. Je to o tom udržet ho co nejdéle na lince, abyste mohla vydělat peníze. Když jste v tom dobrá, volající zapomene, že vám za hovor platí a vy vyděláte,“ řekla Gabourey Sidibe.

První den v práci pro ni ale byl prý hrozný. „Netušila jsem, co říkat! Bylo mi 21 let! Nebyla jsem panna, ale rozhodně jsem nebyla nějaká sexy a nadržená pokušitelka. Osobně jsem nevěděla, co s tím dělat, a už vůbec, co s tím dělat ve fantazii bílého mužského. Říkala jsem si, sakra!“ přiznala.

Přestože se jí práce nelíbila a zažila spoustu ponižujících hovorů, nemohla si dovolit seknout s ní. Po měsíci a půl jí ale nadřízený nabídl práci na recepci. I když Sidibe vydělala méně, ráda souhlasila a pracovala tam tři roky, než dostala roli v oscarovém snímku Precious, který odstartoval její kariéru.