VIDEO: Polonahá feministka řádila u sochy Donalda Trumpa

Feministka svlečená do půl těla s nápisy na prsou a zádech vběhla do místnosti a vykřikovala: „Chyťte patriarchát za koule!“ Svým činem narážela na oplzlé řeči Donalda Trumpa o ženách, které se jeho odpůrci snažili použít proti magnátovi během prezidentské kampaně (více o jeho výrocích zde).

Pracovníci muzea se ženu snažili zakrýt kabátem a odvést pryč, ale aktivistka se jim vytrhla a pózovala fotografům před figurínou. Nepřestávala vykřikovat a chytala voskového Trumpa za rozkrok.

Feministku se nakonec povedlo odtáhnout k zadním dveřím a vyvést ven. Skupina feministických aktivistek Femen se jejím výkonem hned pochlubila na Twitteru.

Mluvčí madridského muzea voskových figurín Gonzalo Presa incident označil za nepříjemný. Není to prý ten druh publicity, o jaký má firma zájem. „Pokud chtějí tohle dělat, měly by to udělat jemu a ne té figuríně. To je moc snadné,“ prohlásil.