V soukromí jsem fakt strašně nudná, říká o sobě Ewa Farna

„Miluju vařit a miluju hostit lidi. Takže mám hrozně ráda, když přijdou kámoši a já se o ně můžu starat. To úplně zbožňuji. Vařím sama. Zní to hrozně, ale je to fakt dobré, třeba mrkvová polévka, chilli, zázvor, koriandr. Ale udělám třeba i tatarák z lososa. My si vaříme s klukem, pak přijdou ti kámoši a my se o ně staráme. Tak moc mě to baví, že bych jednou chtěla mít nějaké svoje bistro nebo kavárničku. To je takový sen,“ řekla Farna na Impulsu.

„Já miluji tolik věcí. Teda člověka jenom jednoho, plus rodiče, a pak ještě miluji jídlo, což je vidět. Pak ještě miluji hudbu a tak. Když se na mě podíváte, tak asi pochopíte, že diety nedržím.“

Zpěvačka se prý za roky v zábavním průmyslu naučila odolávat mediálním tlakům a nelichotivým komentářům některých lidí. „Ano, to se člověk naučí. Je to pořád nepříjemné. Nikdo si o sobě nepřečte rád špatné věci, ale je to součást toho, co dělám. Beru to jako daň za to, že se mám dobře,“ prohlásila.

Ewa také vysvětlila, proč kvůli zpěvu ukončila studium práv, které mělo být pojistkou, kdyby skončila se zpíváním. „Doufala jsem, že by to mohla být ta druhá cesta. Ale tak strašně moc jsem chtěla mít zadní vrátka, že jsem přestávala pracovat na tom hlavním, na muzice a zpívání. Takže jsem nechala práva a teď se soustředím jen na hudbu. Té práce je tolik, že je asi lepší soustředit se na jednu věc a pořádně,“ míní zpěvačka, která v prosinci vystoupí na Českém mejdanu s Impulsem.

Farna přiznala, že i když na koncertech a vystoupeních hodně „vyvádí“, v soukromí si přece jen občas ráda užije i klid. „Já si myslím, že jsem energická. Jsem stejná na pódiu jako doma, ale s tím základním rozdílem, že já jsem strašně nudná. Jsem fakt strašně nudná v soukromí. Nemám ráda bary, hlasité velké akce. Včera jsem teda byla na velkém koncertě, ale normálně mám ráda klid doma, skleničku vína, dobré jídlo, kámoši, pohoda. A v jedenáct v posteli. Občas si vyrazím a třeba nepiju, protože vím, že ráno vstávám. Jdeme spát třeba ve dvě, ale nepiju. A když jsem zapařila a pila, to už je hodně dávno,“ říká zpěvačka, o jejíž kariéře vznikne i dokument.

Ewa Farna

„Teď ho stříháme, za chvilku budeme mít venku trailer, v kinech bude na podzim. Pojedeme takové akce v kinech pro fanoušky, kde se můžeme potkat. To je taková hezká věc, na to se moc těším. Chtěla jsem nějak s fanoušky těch deset let završit. Nebo završit to, že jsem jako dítě byla v tom světě dospělých. Protože bych chtěla pořád zpívat, ale už jako dospělá žena. Takže ten dokument ukazuje spoustu emocí, které jsem měla, třeba když jsem spojila školu se zpíváním nebo když jsem měla nějaký mediální tlak na to, jak má člověk vypadat, jak nemá vypadat a podobně. Takže ten dokument je hodně o emocích,“ dodala.