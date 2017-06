Kvůli bisexualitě jsem se styděla a chtěla si vzít život, říká Woodová

„Byly časy, kdy jsem byla tak sevřená a zlomená strachem, že jsem přestala věřit na lásku a svou budoucnost jsem neviděla růžově,“ pronesla herečka během charitativního večera, který byl uspořádán na podporu základních lidských práv v Severní Karolíně.



Evan se začala cítit silná v kramflecích až díky svým hereckým kolegům, kteří jí dodali odvahu se se svou sexuální orientací svěřit.

„Jen díky hlasům, které jsem poslouchala, díky lidem, kteří mi pomáhali, díky hudbě, kterou jsem si pouštěla a filmům, které jsem sledovala, jsem stále tady. Už vím, že slova jako bisexualita nejsou nijak špatná. Díky otevřenosti naší společnosti jsem se dostala dál,“ pokračovala.

Evan má tříletého syna, kterého si pořídila s dnes již bývalým manželem. „Můj syn je ta nejroztomilejší a nejúžasnější osoba na světě,“ doplnila.

V současné době je herečka zasnoubená s hudebníkem Zachem Villou. Nepopírá ale, že se jí stále líbí ženy. Jejímu partnerovi to nevadí a toleroval by jí prý i případnou nevěru se ženou.

„Jako holka jsem byla stejná jako všechny ostatní dívky. Byla jsem úplně zblázněná do Jessicy Rabbit a dalších ženských postav. Jen s tím rozdílem, že já do nich možná byla zamilovaná. A vyžívala jsem se spíš v nošení oblečení po bratrovi a hraní si v bahně. Zhruba ve dvanácti letech mi došlo, že nejsem stejná jako ostatní holky a začala jsem mít strach. Bála jsem se být odlišná. Chtěla jsem si vzít život. Bože, teď vím, jaká to byla hloupost,“ dodala.