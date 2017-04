Eva Longoria: Nejsem těhotná, jen jsem nafouklá ze sýra

„Viděla jsem několik svých fotek z pláže, na nichž vypadám opravdu tlustě. Musím vám říct, že jsem jenom jedla sýr. Takže to je ta novinka dne. Nejsem těhotná, jen jsem jedla moc sýra, pila moc vína a jedla moc palačinek... Zřejmě trpím intolerancí vůči laktóze,“ řekla Longoria.



Zpráva v bulváru o těhotenství navíc prý učinila velký rozruch v celé rodině seriálové hvězdy, která zatím vlastního potomka nemá.

„Musela jsem se k tomu vyjádřit, protože mi celá rodina pořád volá a ptá se, jestli jsem těhotná. Ano, vypadám jako těhotná, ale byl to jen kus sýra, hromada sýra v mém břiše. Ale vážně, vypadám tlustě, ale víte co, to se lidem stává. Všichni bývají nafouklí. Dnes už nejsem oteklá, ale za chvíli zase budu, protože si hodlám dát palačinku,“ vtipkovala Longoria.

Americká herečka je od loňska provdaná za mexického mediálního magnáta José Antonia Bastona (48). Předtím už byla dvakrát vdaná, jejím prvním manželem byl herec Tyler Christopher, druhým basketbalista Tony Parker. S ním rodinu plánovala, ale během čtyřletého manželství se dítě nenarodilo. O adopci prý však nikdy neuvažovala.

„Myslím, že děti jsou plodem lásky. Když najdete tu pravou osobu, s níž chcete založit rodinu, pak je ten správný čas to udělat. Ale když mi bude padesát a budu single, nepůjdu do toho,“ řekla před časem serveru E! online.