VIDEO: Na finále Eurovize ukázal muž holý zadek, zkazil vystoupení

Seďuk vtrhl nečekaně na pódium s australskou vlajkou. Chvíli poskakoval okolo zpěvačky Jamaly a poté si na pár okamžiků stáhl kalhoty a ukázal holý zadek.

Dlouho si ale svůj okamžik slávy neužil, protože hbitě zareagovala ochranka a muže z pódia odvedla. Ministr vnitra Arsen Avakov sdělil, že Ukrajinec už v minulosti podobné věci prováděl. Zaměřuje se s oblibou na známé osobnosti, které chce znemožnit.

Ukrajinská policie srandistu zadržela na dvaasedmdesát hodin. Ačkoli by mohl vyváznout pouze s peněžitou pokutou, také by si mohl jít sednout za mříže na pět let, a to už by taková legrace nebyla.

„Seďuk je ukrajinský občan. Během vystoupení naší Jamaly se podle svého vlastního vyjádření rozhodl provozovat svůj koníček, přičemž ‚neoficiálně pracuje jako provokující novinář‘,“ vysvětlil Avakov v příspěvku na sociální síti.

Osmadvacetiletý Seďuk například v roce 2004 v Los Angeles uhodil do tváře herce Brada Pitta, který rozdával autogramy při příchodu na premiéru filmu Zloba - Královna černé magie.

Ve stejném roce pronikl i na červený koberec na filmovém festivalu ve francouzském Cannes a vrhl se pod šaty herečky Ameriky Ferrerové. Během jeho dalšího „vtípku“ pro změnu sáhl mezi nohy herci Leonardu DiCapriovi.

Na záznam z Eurovize s holým zadkem se můžete podívat zde: