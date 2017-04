Watsonová: Dělám všechno pro to, aby se o mém soukromí vědělo co nejméně

10:05 , aktualizováno 10:05

Herečka Emma Watsonová (27) se rozpovídala o tom, jak těžké bylo dospět, když byla předmětem veřejného zájmu. Od jedenácti let měla problém uchránit si soukromí. Dodnes si musí dávat pozor na to, aby na veřejnosti neudělala něco, co by mohlo lidi pohoršit.