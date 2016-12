Emma Smetana porodila. Dítě se jmenuje Lennon Marlene

Holčička se narodila v 9 hodin a 39 minut a ona i maminka jsou v pořádku. Na dceru se rodiče velmi těšili. Zpěvačka kromě obvyklé výbavičky miminku koupila i boty, které ladí s těmi jejich.

„Už abychom byli tři,“ napsala před pár dny Emma pod jednu z fotografií na svém profilu na sociální síti.

„Myslím, že máme stejný vkus, stejný smysl pro humor, stejnou představu o tom, jak by měl život vypadat, o tom, co očekáváme od lidí, co se týče jejich charakterů, což je asi důvod, proč jsme spolu tak dlouho a ještě dlouho budeme,“ řekla Smetana v Lásce pod lupou o svém partnerovi, kterému porodila dceru.

„Máme stejný smysl pro humor, úplně stejný, to je asi to nejdůležitější. A pak máme stejné vášně. Zbožňujeme jídlo, cestování, hudbu a prostě si rozumíme,“ dodal její partner Jordan, se kterým se Emma poznala před šesti lety.