DeGeneresová: Když jsem odhalila svou orientaci, čelila jsem šikaně

Kvůli reakci okolí měla deprese. Nedokázala se vyrovnat s tím, jak její blízcí přátelé a spolupracovníci přijali skutečnost, že je lesba.

„Když jsem v roce 1997 řekla v Hollywoodu, jak to doopravdy je, jako bych se vrátila zpět do svého dětství. Už jsem tu hrůzu znovu zažívat nechtěla, bylo to strašné. Odstěhovala jsem se z Los Angeles. Měla jsem deprese, musela jsem navštěvovat terapeuta a poprvé v životě jsem brala antidepresiva,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Housekeeping.

Mrzelo ji, že lidé neviděli, jak tvrdě dokázala dřít a co všechno už dokázala. Všichni řešili jen její orientaci.

„Třicet let mého života najednou vůbec nepočítali. Byla jsem dost vyděšená a poprvé v životě také velmi osamělá. Naštvalo mě to, chování lidí mi připadalo strašně nefér,“ pokračovala.



Hodně jí pomohly meditace a cvičení. Znovu začala psát a vrátila se do práce jako producentka. A jen díky své píli a odhodlání se vrátila zpět tam, kde skončila.

„Dnes nemůžu uvěřit tomu, kam až jsem se dostala. Nyní jsem šťastná a nechce se mi ani věřit, co všechno mám za sebou,“ doplnila.

Ellen se v roce 2008 provdala za herečku Portiu de Rossi. Našla v ní prý svou spřízněnou duši. „Miluji ji neskutečně moc a vím, že i ona mě. Měla jsem štěstí. Děkuji za to každý den. Snažím se být dobrým člověkem, odvádět kvalitní práci a nikomu neubližovat,“ dodala.