Macphersonová: Kdybych mohla vrátit čas, roli v Přátelích bych odmítla

„Když mi tehdy zavolal můj agent a řekl, že jsem dostala nabídku na roli spolubydlící Joeyho Janine Lecroix v osmi epizodách seriálu Přátelé, nebyla jsem příliš nadšená. Byla jsem tak zaneprázdněná prací, že jsem za svůj život neviděla jediný díl seriálu a tím pádem jsem nevěděla, o co jde. Neměla jsem o to zájem. Pak jsem si ale pár epizod pustila a byla jsem nadšená,“ sdělila modelka v rozhovoru pro americkou verzi magazínu Elle.



Macphersonová se bála, že bude vedle zkušených herců vypadat směšně a ačkoli podepsala smlouvu, snažila se z ní vycouvat. To se jí nepovedlo, takže měla před prvním natáčecím dnem trému, jako kdyby měla jít poprvé do školy.

„Všichni ti herci byli tak vtipní a všechny jejich dialogy do sebe zapadaly. Hodili se k sobě. Bála jsem se, že nezapadnu, že to celé zkazím a bude to jen ostuda,“ pokračovala.

„Kdybych tušila, jak důležitý ten seriál pro Američany bude, a že se bude vysílat ještě za dalších dvacet let, a možná bude v televizi i za třicet let, nešla bych do toho. Přátelé jsou v Americe velmi populární a pořád běží v televizi, je to pro mě velká zodpovědnost,“ uvedla.

Je ale ráda, že si mohla zahrát v seriálu, který dodnes oslovuje i ty nejmladší generace. Spolužáci jejího syna například seriál sledují také, a to jsou v pubertě. „Pořád o to mají obrovský zájem. Syn přišel domů a říkal mi, že kluci ze třídy viděli, jak hraji v jejich oblíbeném seriálu,“ dodala.

Kromě Elle Macphersonové si v seriálu zahrály i další známé osobnosti jako například Reese Whiterspoonová, Brad Pitt, Bruce Willis, Julia Robertsová, George Clooney, Alec Baldwin, Susan Sarandonová, Jeff Goldblum, Charlie Sheen, Sean Penn nebo Ben Stiller a další.