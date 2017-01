Dvojčata si chtějí vzít stejného muže. Fanoušky žádají o radu

Sestry se fanouškům na internetu pochlubily, že by si rády vzaly svého přítele, o něhož se dělí. Neví ale prý, jestli je to v Austrálii legálně možné, a proto žádají své příznivce o radu.



Dvojčata se svým partnerem chodí pět let a podle nich to má spoustu výhod. Společná svatba by podle nich byla skvělá.

„Myslím, že je to krásné. Není to divné a nikdy nebude. My jsme šťastní. Nikomu neubližujeme,“ prohlásila jedna ze sester.

„Doufám, že se to podaří,“ dodalo její dvojče.

Na videu, v němž sestry samozřejmě dělají reklamu řadě produktů, pak přemýšlejí o veselce. Rády by si samy navrhly šaty a přítel to prý bude mít jednoduché, protože oběma může koupit stejné prstýnky i všechny věci.

Dvojčata z australského Perthu se už několik let snaží o to, aby od sebe byly k nerozeznání. Ženy podstoupily mnoho plastik, aby měly stejný obličej a letos se rozhodly, že si nechají udělat i stejná ňadra (více zde).