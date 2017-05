Kvůli nešťastné lásce jsem se chtěla zastřelit, přiznala Dolly Partonová

V osmdesátých letech měla Dolly problémy s poruchou příjmu potravy. Procházela si psychicky náročným obdobím a byla extrémně hubená. Kvůli tomu tehdy musela zrušit i světové turné.

Navíc měla zlomené srdce. Ačkoli už byla provdaná za Carla Deana (74), měla milence, do kterého byla velmi zamilovaná. Manžel jí tyto zálety toleroval. Měli prý vždy otevřené manželství a mají ho dodnes. Když ji však právě její milenec opustil, měla pocit, že už pro ni nic v životě nemá smysl.

„Seděla jsem u nás doma nahoře v patře v pokoji. Koukala jsem na svou pistoli, kterou jsem měla na nočním stolku kvůli případným lupičům. Vzala jsem ji do ruky a vážně jsem uvažovala nad tím, že právě teď svůj život ukončím. Jen díky mému psu Popeyemu jsem to neudělala. Když jsem slyšela, jak cupitá nahoru po schodech, dostala jsem se zpět do reality a uvědomila si, nad jakou hloupostí přemýšlím. Myslím si, že můj pes byl znamením od boha,“ sdělila Dolly ve své knize.



„Díky tomu rozumím lidem, kteří se dobrovolně rozhodnout ukončit svůj život,“ míní Dolly, která v dětství vyrůstala mezi jedenácti sourozenci a celou dobu snila o tom, že bude mít lepší život a hlavně peníze, které její matce tolik chyběly.

„Byly to těžké časy. Ale já jsem to nevzdala, nerezignovala jsem a šla jsem si za svým snem. Mohla jsem to vzdát, ale neudělala jsem to. A stejně tak jsem se pak nevzdávala celý život. Je velmi lehké rezignovat, ale o to krásnější je, když bojujete a vyhrajete,“ dodala.

Dolly se vdala už v roce 1966 jako dvacetiletá po dvouleté známosti za obchodníka Carla Deana. Dean v té době rozbíhal v Nashville obchod s výrobou asfaltu. Carl a Dolly nemají žádné potomky, Dolly je však díky svým sourozencům vícenásobnou tetou a kmotrou americké zpěvačky Miley Cyrusové.