Gránský: Mám střídat frajerky? Být sedm let s jednou holkou je lepší

Když se snažil prosadit, manažeři mu radili, aby se na veřejnosti neukazoval se svou přítelkyní. Přesněji, aby tajil, že ji má, protože jako single má větší šanci stát se idolem mladých děvčat.

„Říkali mi, že to tak kapely a zpěváci běžně dělají, protože fanynky chtějí mít pocit, že interpreta můžou získat,“ popisuje v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

Neposlechl a teď se často setkává s údivem okolí kvůli tomu, že je se svou přítelkyní už sedm let. Což nechápe.

„Přijde mně to samozřejmě normální, protože je to můj život. Mně na tom nic k údivu nepřipadá. Normální by bylo, kdybych střídal frajerky? Proč? Naopak, být s jednou holkou sedm let mně přijde brutálně dobrý,“ říká.

To, že neposlouchá rady druhých a je poněkud tvrdohlavý, se projevilo vícekrát. Když se například vrátil do Česka z Irska, kde žil od sedmi do dvanácti let, protože tam jeho nevlastní otec dostal práci. Nastoupil do české školy.

„Vlastně jsem se česky pomalu učil. Hlavně mě iritovali profesoři, kteří učili angličtinu. Já je neustále opravoval. Samozřejmě jsem je tím hrozně rozčiloval. Občas mi ze vzteku dali dvojku, protože jsem měl irskou výslovnost a oni jí nerozuměli. Podle mě je české školství příšerné. Rozčiluje mě ta jeho přísnost, uměle tvořená autorita. Myslím, že pedagog by měl být kámoš. Když je kamarád a mám ho rád, tak mu přece nebudu dělat nějaké naschvály, nebudu chodit za školu. Protože si řeknu: Ty vole, to je frajer,“ prohlásil.

V souvislosti s jeho jménem se objevují výrazy jako arogantní, strohý, sebevědomý. Ví to. Říká, že se naučil vyselektovat, co je dobře a co špatně.

„Někdo to nazývá arogancí. Já tomu říkám, že vím, co chci. Naučit se říkat „ne“ je podle mě důležitější, než být uťáplý a na všechno kývat. Trvalo mi, než jsem se to naučil. Možná teď občas působím, že jsem strohý, arogantní, rozmazlený fracek. Ale je lepší umět někoho poslat do háje, než se nechat dlouhodobě trápit,“ míní.

Každopádně se mu teď daří. Skončil druhý v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, hraje v muzikálech i v divadlech, v seriálu Ohnivý kuře a začíná moderovat společenský pořad Top Star na Primě.