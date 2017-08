Dánského prince nechtěli v Austrálii pustit do baru, neměl u sebe občanku

10:01 , aktualizováno 10:01

Dánského korunního prince Frederika (49) nechtěli na návštěvě Austrálie vpustit do baru, protože u sebe neměl doklad totožnosti, kterým by prokázal svůj věk. Ale nakonec následníkovi dánského trůnu po přímluvě diplomatické ochranky vstup do podniku umožnili, informoval zpravodajský web BBC.