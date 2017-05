Písařovicová Daniela: V průhledné blůzce bych do záběru nešla

Poprvé jste se v médiích objevila, když jste soutěžila v Miss. Kolik vám bylo?

Je to neskutečně dávno, ale na druhou stranu to pro mě byla určitá zkušenost, byť jsem nebyla první, druhá ani třetí. Tenkrát jsem to obrečela, že jsem to nedotáhla do finále. Bylo mi sedmnáct a přihlásil mě táta.

Vystudovala jste Vysokou školu ekonomickou, moderujete hlavní zpravodajskou relaci na České televizi. Máte kvůli vystupování na obrazovce striktně zadaný styl, nebo můžete chodit, v čem chcete?

Já většinou chodím v tmavém a pohodlném oblečení. Mám velmi málo věcí, které jsou barevné. Nedávno jsem si pořídila červený kabát a musím říct, že se v něm cítím velice dobře. Bude to možná tím, že je tu jaro a já se červenou snažím přivolat sluneční paprsky. Trendy moc nevyhledávám, mám ráda spíše osobitost. Mám občas stavy, že se nerada na sebe dívám v televizi. Nejsem úplně typ člověka, který by si na extravaganci potrpěl. Nikdy jsem se vlastně ani nepídila po tom, jestli musím chodit oblékaná podle nějakého vzoru.

Takže roztrhané džíny nikomu nevadí?

Na obraze určitě ano, ale pokud v nich přijdu jen do práce, nikdo se na mě špatně nedívá. Žádné limity jsem v tomto ohledu nedostávala. Samozřejmě v průhledné blůzce bych do záběru nešla, ani kdybych to měla povolené. V tomto ohledu jsem zase soudná. Jinak v soukromí mám ráda kalhoty, ale nedávno jsem zjistila, že mi ve skříni začíná přibývat sukní. Nevím, čím to je.

Zbavujete se ráda starých věcí, nebo vám to dělá problém?

Já to dělám tak jednou za půl roku právě před jarem, případně před zimou. Musím říct, že je to hrozně osvobozující, protože tam opravdu máte určité typy věcí, které vůbec nechcete vyhodit, ale stejně je celou dobu nenosíte. Té skříni to hrozně odlehčí a odevzdám to někomu, komu to ještě bude sloužit, protože jsou to většinou věci, které bych ještě nosit mohla. Zároveň ale vím, že jsem na ně už dva nebo tři měsíce nesáhla a pravděpodobnost, že se to změní, je asi tak nula.

Ženy rády utrácí za oblečení, kabelky či boty. Vy máte stylové červené brýle. Jsou právě doplňky to, na čem „ujíždíte“?

Nepatřím k ženám, které si potrpí na plný šatník luxusních věcí. Tím, že jsem si dnes vzala červený kabát, vyladila jsem to i červenými brýlemi, které zrovna doma mám. Jsem poměrně praktická, ale samozřejmě bych lhala, když budu říkat, že se mi pěkné věci nelíbí.

Daniela Písařovicová

Za co tedy nejvíce utrácíte?

Jednoznačně za požitky a prožitky, čímž myslím spíše jídlo a dobré pití než cestování. Když se ohlédnu, v uplynulém roce jsem těch výletů moc neměla. Jsem totiž dost limitovaná prací díky volbám. Letošní rok si to ale trochu, aspoň do léta, chci vynahradit.

Že máte ráda jídlo, bych do vás neřekla. Štíhlou postavu máte díky genetické výbavě, nebo dřete v posilovně?

Měla jsem takový výkyv, ale paradoxně spíš kolem 20 let. Tam jsem hodně nabrala a pak to šlo samovolně dolů. Mám asi opravdu geneticky do vínku dané, že budu štíhlá po mámě, než že bych nějak nabírala. Teď s věkem se mi postava už také mění, takže jsem začala cvičit. Ale nepřeháním to, spíš cvičím kvůli tomu, abych mohla normálně jíst a nemusela se ničemu vyhýbat. Když už se bavíme o úchylkách, tak tou mou je vzít si ve dvanáct v noci chipsy nebo čokoládu a takhle hezky si uzavřít den.

Co ráda cvičíte? Dnes je populární jóga ve všech podobách.

Chodila jsem na bigram jógu, ale vzhledem k tomu, že mám docela nízký tlak, tak jsem tam dost často omdlévala. Po pár cvičeních se ukázalo, že to pro mě není úplně vhodné, tak jsem přešla do nižších stupňů, ale i tam se to stávalo. Teď je hrozně módní cvičení s impulsy, tak jsem zkusila to. Ale byla jsem zatím jen párkrát. Chodím asi dva měsíce a mám pocit, že to začalo malinko fungovat.