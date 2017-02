Johnsonová: Jsem připravena točit i něco jiného než postelové scény

„Není to tak, že bych s nimi úplně přestala, ale jsem připravena dělat další věci. Možná to budou sexy projekty, nebo úplný opak. Ale vím, že jsem připravena jít dál,“ prohlásila Johnsonová pro magazín Glamour.

Herečka ve filmech podle knižních bestsellerů E. L. Jamesové hraje studentku Anastasii Steelovou svedenou sexuchtivým miliardářem se zálibou v sado-maso praktikách Christianem Greyem. Druhý film jde do kin 9. února a třetí pokračování s názvem Padesát odstínů svobody bude mít premiéru příští rok.

Dcera herečky Melanie Grffithové a herce Dona Johnsona přiznala, že někdy má pocit, že nabídku na účinkování v erotické sáze neměla přijmout.

„To přichází v takových vlnách. Ale tento projekt nebude mou labutí písní. Zavedlo mě to na cestu, kterou jsem neplánovala jít, ale jsem na to hrdá. Díky těm filmům jsem mohla pracovat na spoustě různých projektů a hodně cestovat. A navíc Padesát odstínů mě uvedlo do světa, jehož součástí jsem si přála být,“ řekla.

Johnsonová potvrdila, že její rodiče stále neviděli první film a neuvidí zřejmě ani další pokračování. Je o to hlavně kvůli postelovým scénám.

„Je to taková ošemetná věc. Není to pro ně příjemné. Jiné je, když je ve filmu jedna sexuální scéna. Ale velká část tohoto snímku se věnuje sexuálnímu vztahu hrdinů. Myslím, že pro mou rodinu není příjemné dívat se na to,“ dodala.