Cristiano Ronaldo potvrdil těhotenství partnerky, bude čtyřnásobný otec

„Byl jsem jako vždy k službám národnímu týmu, tělem i duší. A to přesto, že se mi narodily dvě děti. Jsem velmi šťastný, že konečně můžu být se svými dětmi,“ napsal Ronaldo před necelým měsícem na svém profilu na sociální síti.

Portugalská fotbalová federace potvrdila, že ji čtyřnásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa informoval už před turnajem, že se znovu stal otcem.

O své děti se prý vzorně stará a je z nich nadšený. Z těhotenství přítelkyně má také ohromnou radost.

Nečekal, že další potomek přijde na svět tak brzy po narození dvojčat. Ronaldo prý vždy snil o velké rodině a doufal, že se mu jeho sen splní.

Několik týdnů se o těhotenství jeho partnerky spekulovalo. Ačkoli na paparazzi fotografiích už bylo patrné rýsující se těhotenské bříško, fotbalista mlžil. Chtěli tak zřejmě mít jistotu, že je miminko v pořádku.

„Je to tak. Jsem opravdu nesmírně šťastný,“ potvrdil informaci o těhotenství Georginy Ronaldo španělskému magazínu El Mundo.

Fotbalista má už jednoho syna Cristiana. Ten se narodil v roce 2010 a fotbalové hvězdě ho za finanční odměnu v přepočtu 312 milionů korun odnosila náhradní matka z Kalifornie, jejíž identitu Ronaldo tají. Musela se však dopředu vzdát všech práv na dítě.

Ronaldo v roce 2015 prohlásil, že možná jednou synovi řekne pravdu o biologické matce. „Lidé spekulují, že jsem byl s nějakou dívkou, nebo jinou, nebo jsem využil náhradní matku. Nikdy jsem o tom nikomu neřekl a nikdy neřeknu. Až Cristiano vyroste, řeknu mu, co jsem udělal, co jsem cítil, co se odehrávalo v mé mysli. Některé děti nikdy nepoznají své rodiče, ať už matku, nebo otce. Mít jen otce někdy stačí,“ řekl.