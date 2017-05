Britský herec Colin Firth kvůli brexitu požádal o italský pas

„Colin byl z brexitu naprosto zděšený a obává se toho, jaké bude mít celá věc důsledky,“ svěřil se hercův blízký přítel deníku The Mail.



Pro Itálii se Firth rozhodl zřejmě i proto, že jeho manželka producentka Livia Giuggioliová (47) je Italka. Sám herec mluví plynně italsky a stejně tak i jejich dvě děti Luca (16) a Matteo (13).

Do Itálie jezdí velmi často a je jim blízká i politika této země. V Británii se prý už přestávají cítit jako doma.

„Pro mě je to pohroma neočekávaných rozměrů. Brexit nemá žádný pozitivní aspekt. Mnoho kolegů včetně Emmy Thompsonové jsou nadšení Evropané a nemůžeme tomu stále uvěřit,“ prohlásil nedávno Firth.

Jeho mluvčí potvrdil, že herec chce mít britský i italský pas stejně jako jeho manželka a děti. „Ano, Colin zažádal o dvojí občanství,“ doplnil.

Colin společně se svou ženou a dvěma syny žijí v západním Londýně, ale velkou část roku tráví v Itálii. Pokud by to bylo pro Firtha nevyhnutelné, nebránil by se stěhování do Itálie a do Británie už by se vracel jen pracovně a na návštěvy za rodinou.

„Tíhnu dnes mnohem víc například k Americe, kde vyrostla moje matka a já jsem tam strávil rok na škole. V mnoha směrech se cítím spíš jako Američan než Brit,“ doplnil herec.