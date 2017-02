Česko-Slovenský ples: Slováček s milenkou, Verešová ve svém modelu

„Na sobě mám první plesové šaty z kolekce mé kamarádky, plzeňské návrhářky Zuzany Lešek. Zajímavé na nich je to, že jsem je s ní připravila já,“ pochlubila se Andrea Verešová, která dorazila mezi posledními. Na večer se prý moc těšila, jelikož ples posledně vynechala kvůli dovolené.



Herečka Barbora Mottlová tentokrát dorazila bez doprovodu. Loni se právě na tomto plese pochlubila svým novým partnerem, s nímž se ale už mezitím stihla rozejít.



„S přítelem Brianem jsme se rozešli. Nechci o tom mluvit, jelikož mě stalkuje. Nechává si překládat veškeré články o mě do angličtiny. To víte, on byl Brit, který pracuje v Bruselu. Bylo to dost náročné,“ řekla Mottlová a přiznala, že už není. „Ano, mám někoho jiného, ale víc neřeknu.“



Na Česko-Slovenský ples letos poprvé vyvedl Felix Slováček svou milenku, výtvarnici Lucii Gelemovou. Přitom loni doprovázel svou ženu Dádu Patrasovou, které tenkrát pořídil róbu od Beaty Rajské za sta tisíce (více zde).

Ozdobami večera byly i krásky z České Miss. Nikol Švantnerová i Natálie Kotková přišly bez partnera. Zatímco Nikol je čerstvě po rozchodu s fotbalistou Jakubem Horou, Natálie nechala partnera, zpěváka Petra Lexu z kapely Slza, naopak doma.

„Přítel měl mít hudební vystoupení, které se nakonec zrušilo. Sice zůstal doma, ale zase si rád odpočine,“ přiznala Česká Miss World 2016.



Ples v Obecním domě moderovala dvojice Adela Banášová a Libor Bouček. Slovenská moderátorka vsadila na méně odvážnou, přesto velice elegantní róbu a její kolega oblékl luxusní smoking. Hosté si užili hudební vystoupení zpěvaček Heleny Vondráčkové, Celeste Buckingham, Ilony Csákové, Sisy Lelkes Sklovské či zpěváka Dana Bárty a pochutnali si na šestichodovém menu.