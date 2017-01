Žádost o ruku mi vyrazila dech, říká šéfka Miss Eva Čerešňáková

„Martin mi opravdu vyrazil dech, protože jsem to vůbec nečekala. Přichystal pro mě nesmírně romantické překvapení. Nádhernou květinu, šampaňské a prstýnek. Celé se to odehrálo v průběhu pracovního dne, kdy by člověk něco takového nejméně očekával. Bylo to krásné a dojemné,“ netají se Eva Čerešňáková.

Martin Ditmar, který přes patnáct let řídil mezinárodní korporace a nyní stojí ve vedení České Miss, si na významném momentu dal záležet. Snoubenci už prý plánují i veselku.

„I když je doma hlavním tématem nový ročník České Miss, průběžně se bavíme i o svatbě a vybíráme nejvhodnější místo a termín. Rádi bychom se však vzali letos v létě a měli hodně dětí,“ řekl pro iDNES.cz Ditmar.

Martin s Evou se pracovně znali už delší dobu, až loňské finále soutěže krásy se však pro ně stalo osudovým.

„Na afterparty jsme si popovídali, přeskočila jiskra a od té doby mi začal Martin psát. Před rokem jsme však vůbec neměli ponětí, že další ročník soutěže krásy budeme pořádat právě my,“ vzpomíná na seznámení Eva, která spolu s Martinem nedávno odstartovala nový ročník České Miss poněkud netradičně (více zde).

VIDEO: Casting České Miss byl plný překvapení a nahých dívek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Nečekaný začátek castingové tour Hledá se Česká Miss 2017 způsobil rozruch v médiích i na sociálních sítích. Koncept soutěže krásy je jiný a inspirací je mimo jiné i úspěšný americký pořad Amerika hledá top modelku. Při prosincové návštěvě Ameriky jsme se setkali s lidmi z amerického televizního průmyslu a diskutovali o trendech v oblasti televizní zábavy. Jedním z doporučení byly i extrémní situace, které v amerických reality show skvěle fungují. Situace je zkrátka taková, že dnešní divák se nespokojí s dvacet let starým konceptem a vyžaduje nový druh zábavy,“ uzavírá Martin Ditmar.