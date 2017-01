Miss Bezděková o šatech na soutěž: Bez podprsenky je to nejpříjemnější

„Když jsem poprvé viděla kostým, evokoval ve mně folklórního anděla. Budu vypadat jako takový staročeský anděl. Další šaty mi připadají jako od víly Amálky, bílé jako by ušil Mrazík a ty červené, to jsme se přiblížili trošku Filipínám,“ řekla modelka.

Celkem si s sebou poveze troje róby na finálový večer, národní kostým a jedenáctero večerních šatů.

„Na šatech jsme pracovaly delší dobu. Asi měsíc. Dopadlo to úplně nejlíp, jak mohlo. Jsem naprosto spokojená. Nemůžu říct, které se mi líbí nejvíc, protože jsme všechny tvořily s láskou. Takže mám ráda úplně všechny stejně,“ říká královna krásy.

Finálové šaty jsou od módní návrhářky Terezy Sabáčkové a národní kostým připravila Marie Stará.

„Návrhy vznikaly společně. Já přišla s neurčitou, roztřeštěnou představou a Terezka tomu dala ten správný řád. Nebyl úplně záměr, aby šaty byly hodně odhalující, nicméně je to tak. Ale všechno, co má být zakryté, zakryté je, takže to bude efektní. Nevadí, že nebudu mít podprsenku. Ono to je ve finále bez ní nejpříjemnější. Ale u těchto šatů všechno, co má držet, drží, takže se nemusím bát,“ prozradila Andrea Bezděková, která bude Českou republiku na světovém finále Miss Universe reprezentovat 29. ledna.

„Největší obavy mám z teroristických útoků. Pokud jde o soutěž, doufám že nebude deprimující, když kolem mě bude běhat 130 nejkrásnějších žen světa. Koukala jsem na ně a ty holky jsou všechny krásné. Lidský charakter tam úplně poznat asi nepůjde. Ale hodnotit Asiatku, černošku a Evropanku, kde se nachází měřítko krásy, to asi nikdo neví. Myslím si, že to nebude úplně objektivní,“ dodala.