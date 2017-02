Dion: Se ztrátou manžela jsem se vyrovnala díky dětem, pomáhají mi

„Abych byla upřímná, nebýt mých dětí, nevím, jak by to bylo. Jsem na své tři syny neskutečně pyšná, protože mi velmi pomáhají. Jsme spolu vlastně neustále. Mladším chlapcům je teprve šest let, ale jsou neuvěřitelně empatičtí. Každý den v nich vidím svého manžela, kterého jsem tolik milovala,“ sdělila zpěvačka.



Ačkoli by už pracovat nemusela, protože zdědila po manželovi velké jmění, nechce se vykašlat na kariéru zpěvačky a jen sedět doma. Nechtějí to ani její synové.

„Zpěv pro mě znamená všechno. Je mou součástí. Miluji své fanoušky,“ pokračovala Céline v rozhovoru pro magazín Extra.

„Víte, jsem šťastná, že jsem se mohla stát matkou. Dokud nemáte děti, nevíte, o čem všechny ty matky mluví. O té neskutečné lásce a naplnění. Mé děti jsou mi velkou oporou. Jsem pyšná na svého šestnáctiletého syna Reného, který se po smrti jeho otce vlastně stal hlavou rodiny. Nikdy jsem nechtěla, aby na něj byl v tomto směru vyvíjen nějaký tlak, rozhodl se pro to úplně sám. Přirozeně,“ sdělila zpěvačka, která má ještě dva syny - šestiletá dvojčata Eddyho a Nelsona.



„Věřím, že když člověk zemře, je tu dál s námi. Sleduje nás odněkud z jiného světa. Vždy jsem říkala manželovi, že se postarám o naše děti a on to bude sledovat z jiného místa,“ řekla Céline Dion loni v minulosti pro USA Today.



Céline se za hudebního producenta Reného Angélila (†73) provdala v roce 1994. Po umělém oplodnění spolu měli postupně tři syny. Rakovinou producent onemocněl v roce 2013. Měl nádor na hrdle, který se postupně zhoršoval. Zemřel loni v lednu.