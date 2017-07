Brooklyn Beckham: Nijak mě neovlivňuje, že jsem známý a lidé mě poznávají

V rozhovoru pro magazín Compelo sdělil, že měl šťastné dětství a šťastný je i teď. „Mnoho mladých lidí, kteří jsou potomky slavných, cítí tlak. Tlak veřejnosti, médií. Ale já jsem v tom vyrostl,“ prozradil s tím, že by mu naopak přišlo divné, kdyby tomu najednou bylo jinak.

„Být středem zájmu novinářů mě moc neovlivnilo. Samozřejmě musím být víc obezřetný než jiný teenager. Na každém kroku mě někdo může vyfotit, ale to je součást mého života,“ míní.



Od mala měl jasno v tom, že se bude stejně jako jeho rodiče pohybovat ve světě showbyznysu.

Už nyní vydal o svém životě knihu, která je plná fotografií, a má za sebou několik kampaní na focení pro světoznámé značky jako například Burberry.

„Prostě jen fotím to, co doopravdy vidím. Hodně toho dávám na sociální síť, ale pak je také mnoho snímků, které jsem si schovával. Ta kniha je jich plná. A jsem rád, že vznikla, protože díky tomu jsem mohl být u procesu vzniku knihy a vidět, kolik práce to dá, než se něco takového dá dohromady,“ pokračoval s tím, že má v plánu studovat fotografii.

Chtěl by se totiž stát profesionálním fotografem. „Dostal jsem nabídku na studium úžasné školy v New Yorku, kam se budu stěhovat. Chtěl bych se přiučit něčemu novému. A cítím, že tohle je přesně ten směr, kterým se chci vydat,“ dodal.