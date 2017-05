Je mezi námi šílená chemie, proto jsme s Megan spolu, říká Austin Green

Herec tvrdí že je mezi ním a jeho ženou ojedinělá chemie, která je k sobě poutá a drží je pospolu. Snad jen díky tomu překonali i krizi, která málem dospěla k rozvodu. Místo odloučení ale nakonec zjistili, že čekají třetího potomka.



„Před Megan jsem měl mnoho žen, ale nikdy mezi námi nebylo to, co je teď mezi mnou a ní. Je to tak šílená chemie. Nikdy jsem nic podobného předtím necítil. Díky tomu, myslím, překonáme všechno,“ sdělil herec v rozhovoru pro pořad Women ́s Choice.



Jiný návod na šťastné manželství prý nemá. Dle něj je jen důležité, aby se lidé nebáli říct všechno, co mají na srdci.

„Megan je hodně otevřená osoba. Nic v sobě nepotlačuje. Samozřejmě mezi sebou bojujeme jako jiní a nesouhlasíme s některými věcmi. Ale ani já ani ona ve finále nechceme jít nikam jinam, protože nám je v zásadě doma dobře,“ pokračoval herec, který zazářil v mládí jako David Silver v seriálu Beverly Hills 90210.

S Megan Foxovou žije herec už třináct let a má s ní tři syny. Z předchozího vztahu má ještě patnáctiletého syna. „Prožil jsem si své. Nemám nutkání jít za jinou ženou. Nejlépe je mi doma po boku Megan, kde mohu být se svýma klukama,“ dodal.

