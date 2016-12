Blac Chyna se rozešla s partnerem pár týdnů po narození jejich dcery

Chyna o rozchodu informovala jak jinak než prostřednictvím sociální sítě. Tak oznámila i těhotenství, zasnoubení, pohlaví miminka nebo jeho narození.

„Už toho mám dost. Celý tento rok jsem nedělala nic jiného, než že jsem jen pomáhala Robovi. Je velmi smutné a patetické, jak hluboko dokázal klesnout jen proto, aby zakryl své osobní problémy. Neustále jsem se o něj starala, podporovala ho a milovala. A co pro mě na oplátku udělal on? Vůbec nic,“ vylila si Chyna své srdce na sociální síti.



Dokonce tvrdí, že původně ani nepomýšlela na dítě tak brzy. Ale její snoubenec na ni tlačil a dítě chtěl, proto se pro něj rozhodla.

„Neustále mě prosil, abychom měli dítě. A pak mě stresoval celé těhotenství. Obviňoval mě z podvádění, choval se naprosto šíleně, každý den mě bombardoval zprávami a kontroloval mě na každém kroku. Pak se to snažil napravit tím, že mě zahrnoval drahými dary,“ pokračovala Chyna s tím, že ji psychicky týral a chtěl po ní, aby mu ukazovala, s kým si píše.

„Dokonce už pak měl i přístup do mého telefonu. Měl všechna moje hesla, nic jsem před ním netajila. Ani jsem neměla co tajit, mám naprosto čisté svědomí. Nic před ním neskrývám, nemám důvod,“ doplnila.

Vracet se ke Kardashianovi prý nehodlá. Podle svých slov má po krk jeho chování a také chování jeho sester. Klanu Kardashianů se totiž nelíbilo, že by měla mít po případné veselce s Robertem jejich příjmení a patřila tak do rodiny. Mají strach, že by to poškodilo značku Kardashian.