Beyoncé uspořádala oslavu pro nenarozená dvojčata, slavila s henou

Na akci přišly i nejlepší přítelkyně zpěvačky v čele s těhotnou Serenou Williamsovou a Vanessou Bayerovou. A chybět nemohla ani její matka Tina Knowlesová.

Zpěvačka si pro tento slavnostní den nechala na těhotenské bříško namalovat henou různé obrazce a s odhaleným bříškem se pak pochlubila i na svém profilu na sociální síti.

Hostům se akce líbila. „Ta párty byla skvělá. Bylo to hodně rodinné a veselé. Všichni měli dobrou náladu. Užívala si to i malá Blue Ivy a ostatní děti. Všichni tančili a pobíhali okolo. Většinu času jsme byli ve velkém stanu, kde se shromažďovaly dárky, které hosté přinášeli pro dvojčata,“ popsal jeden z přítomných magazínu E!.

„Udělat to v africkém duchu byl skvělý nápad. Bylo to neobvyklé. Většinou jsou tyhle oslavy buď v růžové nebo modré barvě podle toho, co se má narodit. Tohle bylo ale tak originální a všichni si to užili,“ doplnil.

Když prý ostatní viděli, že si Beyoncé nechává henou namalovat na těhotenské břicho obrázek, neodolali a také si nechali pomalovat ruce a nohy.



„Byli jsme požehnáni hned dvakrát. Jsme neskutečně vděční za to, že se naše rodina rozroste o dva členy, a děkujeme vám za přání všeho dobrého,“ uvedla zpěvačka v únoru na sociální síti, kde poprvé prozradila, že je v očekávání a rovnou se dvěma potomky.

Kdy přesně se mají dvojčata narodit, neuvedla. Podle velikosti jejího bříška a oslavy očekávaných dětí to vypadá, že se to může stát každým dnem. Navíc se nedávno její otec podřekl, že do porodu zbývá už jen pár týdnů.