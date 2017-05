Bella Hadidová: V noci nespím, mám strach, že o mě nebude zájem

Kvůli kariéře má modelka bezesné noci a často myslí na to, co by dělala, kdyby musela s touto profesí seknout.

„Užívám si každý den jako modelka, protože nikdy nemůžu vědět, co se stane druhý den, jestli o mě bude zájem,“ sdělila Bella v rozhovoru pro magazín Compelo.



„Děsí mě to. V noci kvůli tomu nespím. Myslím, že jsem velký dříč. Klidně budu dělat týdny v kuse, abych si udržela práci, kterou opravdu miluji. Stačí mi jeden víkend na odpočinek a pak se zase hned vrátím do práce,“ pokračovala modelka, kterou si pro prezentaci svého oblečení vybrala například značka Givenchy, Chanel nebo Ralph Lauren.

Bella říká, že mají lidé často o modelkách velmi zkreslenou představu. „Víte, myslí si, že jeden den fotíme, nebo jdeme přehlídku a pak máme několik týdnů volno. Ale tak to není,“ doplnila.

Nyní je v jednom kole a byla by ráda, kdyby tomu tak bylo i v budoucnu. Obdivuje modelky jako je Claudia Schifferová, které dostávají nabídky na focení a přehlídky i po padesátce.

„Budu se udržovat ve formě, aby o mě byl zájem. Soustředím se teď hlavně sama na sebe. Nemám čas na rozptylování,“ dodala.

Modelka Bella Haddidová neuhlídala vysoký rozparek. Lehký materiál šatů odhalil, že brunetka je naostro: