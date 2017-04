S Petrem jsme šťastní už jedenáct let, říká o manželství Basiková

Školní povinnosti se synem vám viditelně prospívají, vypadáte moc dobře. Se školou neválčíte?

Nevím, jestli je to školními povinnostmi, ale moc děkuji za poklonu. Od ženy to ještě víc těší. Je pravda, že škola nám zabírá hodně času. Každý den, kromě víkendů, píše Theo úkoly a my s jeho tatínkem dohlížíme. Snažíme se nepomáhat a vést ho k samostatnosti. Škola ho zatím naštěstí baví, má výbornou paní učitelku, to je úplná alfa a omega všeho a navíc i velice milou paní učitelku v družině. To jsou teď dvě ženy, které ovlivňují jeho život a to velmi dobrým směrem.

Syn má taneční vlohy, které v něm podporujete. Co dalšího ho baví?

Chodí na různé kroužky - na hip hop, tančí a manžel mu pravidelně točí krátká videa, kdy společně vyberou nějakou muziku a na tu si Theo vytvoří sestavu. On je to vlastně tanec s akrobatickými prvky. Syn má úžasnou fantazii. Doufám, že ho to bude bavit dál. Ráda bych se třeba jednou dočkala, že bude tančit při mých vystoupení. Je od malička zvyklý být v zákulisí a jeviště je mu blízké, nestydí se. Už mnohokrát se nabízel, že by se mnou na jeviště rád šel. Theodora ale uchvátil i skateboard a street parkour. To je současný fenomén, a myslím si, že když na sobě bude pracovat, někam to dotáhne.

Bára Basiková a syn Theodor

Říkala jste, že s tatínkem natáčí videa. Jde s dobou a pomalu se z něj stává youtuber?

Ještě ne, ale chce být youtuber, protože to je teď významná skupina pro děti a teenagery. Někteří youtubeři jsou skutečně kreativní, zajímaví, chytří, originální, mají šmrnc, smysl pro humor, jsou pohotoví, zabývají se zajímavými tématy. Theo to v rámci dovoleného počítačového času sleduje a sám také touží něco si točit a vymýšlet. Třeba na to dojde.

Holky většinou sledují módní rady, jaké youtubery má v oblibě Teo?

Jednoznačně Jirka Král a je jich ještě spousta dalších, jako například Syneček. To jsou kluci, kteří demonstrují nějakou počítačovou hru, vedou jí a komentují. Děti tak vidí, jak se ta hra dá hrát. Takhle u nás frčí třeba Farming simulator, jde o hru formou práce na farmě. Je spousta interaktivních her, které v dětech probouzejí aktivitu jak smyslovou, tak vědomostní. Myslím, že když to děti baví a jsou to inteligentní hry, které v nich něco rozvíjejí a nejde jen o nesmyslné střílečky, vnímám tuto zábavu jako velmi přínosnou.

Bára Basiková

Jak to máte vy s technikou, počítači a sociálními sítěmi? Dnes umělci hodně komunikují přes Facebook, Instagram...

Já nemám absolutně nic, žádné sociální sítě, ani jsem si nezřídila webové stránky. Nikde nejsem, sice existují nějaké falešné weby, dokonce mám i pár profilů na Facebooku, jsou za tím však cizí lidé. Já o tuto prezentaci opravdu nestojím, přestože jde o trend a člověk by měl možná držet krok. Mně je bližší si hlídat svůj uzavřený okruh přátel, své soukromí a není vůbec důležité každý den informovat, co právě dělám nebo co se mi honí hlavou.

Své soukromí si střežíte, ale nechcete se vyjádřit k informacím v souvislosti s krizí ve vašem manželství?

Je zajímavé, v jakých periodách se to neustále opakuje, my se tomu doma jen smějeme. Pokud je dlouho klid, říkáme si, už nás delší dobu nikdo nerozváděl, a v tu chvíli to přijde. S Petrem jsme spolu jedenáctým rokem, bulvár to prostě zkouší pořád dokola, myslí si, že jim to jednou vyjde. Máme se dobře a tohle neřešíme, žijeme v nádherném velikém domě za Prahou, přes zimu býváme v Praze v centru. Já i manžel máme už pět let své ateliéry, já naproti svého oblíbeného Café Café, a manžel na Staroměstském náměstí. Neustále cestujeme sem a tam, a pokud nás sledují paparazzi, mylně se domnívají, že bydlíme odděleně.

Bára Basiková s manželem Petrem Polákem

Co aktuálně dělá váš muž?

Petr teď dělá produkci pro jednu filmovou a dvě divadelní společnosti. Navíc v zahraničí točí celovečerní film a čekají ho opět televizní role v seriálech. On se velice nerad prezentuje do médií, ale novináři ho naopak bohužel velice rádi probírají a vymýšlejí si nehorázné věci. Přitom vůbec netuší, co všechno dělá a čím vším se zabývá. Mě to velmi uráží a štve, stejně jako mi vadí to neustálé a neomalené lezení do soukromí, ta drzost psát lži a ještě z nás tahat jakási vyjádření, jako bychom snad měli povinnost se veřejnosti zpovídat z našeho soukromí. Naštěstí máme svůj život a ten je jenom náš.

Váš manžel je velmi aktivní, vy jste ale nedávno do svého týmu alternací přizvala novou posilu. Chystáte se Johanku z Arku časem opustit?

Alternaci jsem přibrala především proto, abych se mohla věnovat jiným projektům, především koncertování. Divadlo mě nechce pustit, takže jsem si ještě pár představení nechala. Ale myslím, že je trochu drzost, aby čtyřiapadesátiletá matka tří dětí hrála čtrnáctiletou pannu. Samozřejmě v divadle to má jinou dimenzi, je to hodně o výrazu a o zpěvu, ovšem sama vím, že je čas přenechat některé role mladším kolegyním. Bavila jsem se o tom s kamarády v divadle, kteří říkali: „Prosím tě, to v naší praxi není vůbec běžné, že by zpěvačka nebo herečka řekla: „Už chci skončit, už je to nevhodné hrát v tomhle věku.“ Ne že bych na tu roli neměla, o tom to vůbec není, ale připadám si prostě nepatřičně. Všechno má svůj čas a svou životnost, a když jednou něco skončí, tak zase něco jiného začne. Nevidím to nijak tragicky.