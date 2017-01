Sestra Nicole Kidmanové má i po šesti porodech skvělou postavu

12:35 , aktualizováno 12:35

Australská novinářka Antonia Kidmanová (46) je sestrou slavné herečky Nicole Kidmanové (49). Oběma byla dána do vínku krása a dokonalá postava. Ačkoli je Antonia biologickou matkou šesti dětí, má stále dokonalou postavu a společně s Nicole vypadají, jako by jim bylo minimálně o deset let méně.