Annette Beningová: Jsem hrdá na svého transgender syna

„Jsem na něj extra hrdá. Nechávám na něm, aby řekl o svém životě, co chce. Upřímně si nemyslím, že je ode mě správné mluvit o kterémkoliv z mých dětí. Ale ne že bych nechtěla!“ prohlásila herečka pro magazín Observer.

S manželem mají kromě Stephena ještě syna Benjamina (22) a dcery Isabel (20) a Ellu (16).

Herečka o sobě hrdě prohlašuje, že je feministka. Přiznala ale, že jí vadí sexuální stereotypy při rozhovorech. Novináři se jí ptají právě na děti a rodinu mnohem více než mužských kolegů, jako by otcovství nebylo stejně důležité jako mateřství. Ženy to podle herečky mají mnohem těžší.

„Na ženy je vyvíjený hrozný tlak, aby byly sexy, vzdělané, měly naplňující vztah. A samozřejmě musíte mít také děti a očekává se, že budete velmi šťastná, když se o to všechno budete starat. To je ale nemožné. Nemusíte dělat vše. Prostě jen občas něco. Nemusíme být neustále šťastní. Kdo by to chtěl? Ve skutečnosti se všichni snažíme odhalit smysl života,“ dodala Beningová.