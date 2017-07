Jolie: Kvůli rozchodu jsem měla vysoký tlak a obrnu lícního nervu

Herečka a režisérka v magazínu Vanity Fair říká, že rozvod, o který požádala v září 2016 (více zde), může být jednou z příčin jejích potíží. Loni ji postihla Bellova obrna lícního nervu a měla ochrnutou jednu stranu obličeje. Nepříjemné onemocnění, během něhož většinou pacient nemůže zavřít oko, nakonec vyléčila pomocí akupunktury.

„Nedokážu říct, jestli to bylo kvůli menopauze, nebo tomu, co jsem ten rok prožívala. Někdy ženy mající rodinu myslí na sebe až jako na poslední, dokud se to neprojeví na vlastním zdraví,“ řekla s tím, že se cítí lépe po všech stránkách. „Nyní se cítím mnohem ženštěji, protože se dokážu rozhodovat o tom, co dělám, rodinu stavím na první místo, ovládám svůj život a své zdraví. Myslím, že to ženu činí celistvou.“

Jolie ani v minulosti neměla problém mluvit o svých zdravotních potížích. V roce 2013 pro New York Times přiznala, že kvůli rakovině prsu preventivně podstoupila oboustrannou mastektomii. O dva roky později si nechala odstranit i vaječníky (psali jsme zde).

Rozvádějící se manželé se podle Jolie zajímají o sebe, o společnou rodinu a „oba pracují na stejném cíli“. Děti prý rozchod rodičů braly statečně. Jolie má s Pittem šest potomků - Maddoxe (15), Paxe (13), Zaharu (12), Shiloh (11) a devítiletá dvojčata Vivienne a Knoxe. Herečka přiznala, že když vyrůstala, často se bála o svou matku, a nechce, aby její děti měly starost o ni. Proto se snaží před nimi skrývat opravdové emoce.

„Myslím, že je velmi důležité plakat ve sprše a ne před nimi. Potřebují vědět, že všechno bude v pořádku, i když si nejste jisti,“ dodala.